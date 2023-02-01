越南大力推进科技强农 力争实现农业可持续

越南农业逐步实现数字化转型，将科技应用于生产和加工，致力于向农业经济“突围”转型。 此外，越南农业已经意识到市场定位、按市场需求生产的重要性，并从产量增长转向质量增长、从单值增长转向多值增长以提升附加值。

到2022年，越南农、林、渔业产品出口额突破了540亿美元大关，成为了越南经济体的支柱之一，为经济增长和确保国家粮食安全做出贡献。

值得一提的是，越南全国多地出现了尽管规模较小但能够弘扬本土文化价值和带来高经济价值的农业生产模式。农业企业的商业思维开始发生转变，他们逐步向高端市场迈进，商业思维从“卖自己有的”转向“卖市场需要的”，致力于满足美国、欧盟、日本、韩国等苛刻市场的要求。这也是越南农业继续实现突破的可喜信号。

越南农业与农村发展部副部长阮国治表示，商业思维向可持续和负责任方向转变，使农民们在与企业合作建设产地时有着长期考虑。企业与农户之间的联系有助于形成大规模、可持续发展的产地。

据行内专家预测，2023年困难将持续下去，因此，越南必须了解和积极适应国际标准。国际进口商不仅关注产品的质量和价格，而且还通过产品的可持续发展和企业社会责任来评估产品。

过去，越南农产品出口以原料为主，越南在深加工方面仍有着很大空间。因此，制造商和出口商须关注产品标准，并努力打造负责任和可持续的农业。（完）