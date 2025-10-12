越南大力发展绿色包装产业

包装废弃物正成为越南实现可持续发展目标面临的重大挑战之一。这一现实要求必须加快创新步伐，推动采用绿色技术解决方案用于包装生产与包装回收，旨在保护环境并促进循环经济发展。



专家指出，如果企业仍继续生产难以回收、不可降解的塑料包装，包装废弃物对环境造成的危害将愈发难以控制。因此，包装生产商与进口商需加强对其投放市场的产品与包装的回收、再利用及废弃物处理责任。



越南农业与环境部环境局政策与法制处副处长阮成安表示，生产者责任延伸制（EPR）是一种现代化的环境管理工具，被世界多国广泛应用，旨在强化生产商与进口商在产品和包装使用后的回收、再利用和处置责任。目前，越南正大力推进该工具的实施。



根据新规定，自2025年起，包装产品必须达到法定回收比例，企业需通过国家EPR电子系统申报并报告相关数据。未来，企业可选择自行回收、向环境保护基金缴纳资金，或采取两者结合的方式履行义务。



包装回收理念正逐渐延伸至纺织、皮鞋等行业。据悉，不少企业尤其是中端市场企业，开始推出可回收和环保设计，加强分类利用旧包装，实现包装材料的再循环使用。

绿色包装正成为众多企业、行业和生产领域迈向绿色生产的第一步。其中，印刷与包装产业在绿色转型中发挥着引领作用，推动诞生出一系列环保包装产品，如生物降解袋、布袋、纸盒及再生塑料盒等。



工贸部中南地区办事处首席代表武鸿山表示，推广绿色技术解决方案，不仅在包装生产行业内具有重要意义，也为食品饮料（F&B）等大量使用包装的行业提供了可持续转型的机遇。这将有助于企业改善形象、提升品牌价值、吸引绿色投资，并以“绿色认证”增强全球竞争力。同时，履行生产者延伸责任制度（EPR）的法律义务，也是企业实现绿色转型的关键因素之一。



越南循环经济发展研究院循环经济与塑料废弃物研究组组长裴黎清洁建议，应建立EPR实施的协同机制，同时支持绿色材料创新、向企业提供财政优惠，并加强宣传力度，提升消费者对绿色产品和绿色包装的认知。（完）