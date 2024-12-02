越南多种农产品提前完成2024年出口目标

2024年越南农产品出口有望达到创纪录的600亿至610亿美元，比2023年增加70至80亿美元。截至目前，许多行业已经提前完成既定目标。

自今年9月以来，西原地区的早熟榴莲进入丰收季，榴莲这一出口额达数十亿美元的水果也创造了历史新高。截至2023年底，榴莲出口额已突破28.1亿美元，而2024年前10个月的累计出口额继续攀升至30亿美元，预计全年将达到33亿美元，比2023年增加10亿美元。越南果蔬协会（Vinafruit）秘书长邓福原表示，榴莲出口额到2025年有望达到40亿美元。

不仅是榴莲，香蕉、芒果、菠萝蜜和椰子等越南重要水果的出口额也实现了两位数的增长。2024年前10个月，这些水果的出口额在1亿至3亿美元之间。越南蔬果出口在前9个月的累计额已达56亿美元，与2023年全年持平。10月出口额再创佳绩，达到62亿美元，预计11月底将达到66亿美元。

越南大米出口同样在10个月内超越2023年全年纪录。2023年，大米出口量为810万吨，创下46亿美元的历史新高。然而，2024年前10个月，大米出口额已达到49亿美元，尽管出口量仅为780万吨，但得益于年初以来出口价格的上涨，出口额大幅提升。

与此同时，今年前10个月，越南咖啡出口累计接近120万吨，出口额达46亿美元，已超过2023年的全年纪录（42亿美元）。

腰果也成为2024年提前完出口成目标的主要商品之一。截至10月底，腰果出口额累计达到36亿美元，与2023年全年持平。越南农业与农村发展部预测，2024年腰果出口额有望创下43至45亿美元的新纪录。 （完）