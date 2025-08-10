越南外长：苏林总书记访韩充分体现两国高层领导对深化两国合作的高度重视

越通社特派记者报道，值此越共中央总书记苏林对韩国进行国事访问之际，越南政府副总理兼外长裴青山就此访意义、越韩关系以及越南的政策接受了韩国媒体记者的采访。

裴青山副总理表示，这是苏林总书记首次在新的岗位上对韩国进行国事访问，也是韩国新政府接待的首位国宾，其充分体现了两国高层领导对深化越韩全面战略伙伴关系的高度重视。

越韩建交30多年来，两国关系在所有领域上均取得可喜的成，为地区和世界和平、稳定、合作与发展做出积极贡献。苏林总书记此次对韩国进行访问，充分彰显了越南深化与韩国全面战略伙伴关系的坚定决心，旨在实现更高的政治互信、更紧密的战略协作、更全面的务实合作，以及两国人民更加深厚的友好情谊。

这也是两国最高领导人全面交换重大举措、确定优先事项并开辟合作新领域的重要契机，以持续推动越韩关系在新发展时代稳健深入发展，为两国人民和企业带来切实利益。

关于越南与韩国之间的投资合作情况，裴青山表示，经贸和投资合作始终是两国关系的重要支柱之一，是推动越韩各方面发展的主要动力。对越南而言，韩国目前是最重要的投资伙伴之一，拥有超过1万个有效项目，注册总额达937亿美元。韩国跨国企业集团在越南的存在，生动体现了韩国企业对越南投资环境和发展前景的战略信心。

与此同时，两国还将合作促进供应链复苏确定为双方关系中的战略优先事项。在当前全球经济面临地缘政治动荡、贸易保护主义抬头，尤其是部分主要合作伙伴关税风险加剧的诸多不确定因素背景下，比以往任何时候都更需要两国协调合作，确保供应链的可持续性和灵活性。

本着上述精神，越南承诺与韩国企业携手促进供应链多元化和高价值发展，同时鼓励越南企业更加深入地参与韩国企业的全球供应链，并提升至更高的水平。

越南党和国家愿为包括韩国在内的外国投资者提供最为便利的条件，支持其持续稳定的长期投资，并共同寻求新的投资机会，实现共同发展。

关于两国文化合作关系，裴青山外长认为，两国人民交流与文化合作需纳入长远视野。双方需要共同强调，这一领域既是社会精神基础，更是推动两国发展与国际融入的重要动力，有助于巩固有利于越韩关系发展的社会基础和社会共识。

关于越南政府在贸易保护主义时代中继续延续越南经济成功故事的战略，裴青山部长强调，作为一个高度开放的经济体，越南正面临日益复杂交织的国际环境带来的强烈冲击，这对发展构成了不小的挑战。但这也是越南进行思维、方式和发展模式深刻变革的机遇。要实现快速且可持续的发展，不能走老路，必须敢于有大视野、大作为，推进重大改革，以全新的思维、新的视野、新的心态和全民族的高度决心共同努力。

越南近段时间已开展了一系列措施，如推进国家机构精简和治理优化，不断促进立法和执法工作改革，促进科技创新和数字化转型，将民营经济发展成为最重要动力等。

越南相信，这些深刻、协调且全面的改革将成为越南在即将到来的战略发展阶段续写成功故事的基础。越南非常期待韩国在越南这一发展征程上，继续与越南携手同行。

关于越南与中国、俄罗斯、美国等世界大国的友好关系，裴青山外长强调，在越南共产党英明领导下，创新运用胡志明思想，越南始终坚持独立自主、和平合作与发展的外交方针；推行多边化、多样化政策，成为国际社会中值得信赖的朋友、合作伙伴及积极且负责任的成员。

正因为如此，至今越南已与所有大国建立了战略和全面战略伙伴关系。我们也高度重视推动与邻国、区域、其他重要伙伴及传统友好国家的关系，以打造开放的外交格局，促进与所有国家的平等互利合作。

裴青山强调，越南为这些基础和核心价值感到自豪，这些都是越南与合作伙伴及友好国家建立政治互信和友好关系的重要保障。（完）