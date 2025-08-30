越南外交部副部长阮明宇：范明政总理此次访华之行备受期待

值此越南政府总理范明政于8月31日至9月1日赴中国出席上海合作组织（SCO）峰会并进行工作访问之际，越南外交部常务副部长阮明宇接受了媒体采访。



关于范明政总理此次出席2025年SCO峰会并访问中国的目的与意义，阮明宇副部长强调，此访具有十分重要的意义与目的。首先，越南党和国家领导人多次受邀参加一些越南并非成员的机制或峰会，如七国集团（G7）、二十国集团（G20）、金砖国家（BRICS），如今又是上海合作组织（SCO）。这充分表明国际友人和合作伙伴高度重视越南的作用与地位，愿倾听我们对地区和全球安全、政治与发展问题的立场与声音。



其次，在当前地区与世界，甚至在亚洲地区的安全、政治和发展形势出现不利和不稳定因素的背景下，本次扩大会议将为SCO成员国政府首脑及越南等受邀领导人就加强对话合作、践行多边主义、维护地区稳定与安全、推动可持续发展等具体措施深入交流提供契机。这些领域正日益受到SCO成员重视，也是保障亚洲及世界长期安全与发展的基础要素。



第三，在此访框架下，范明政将与中国领导人以及相关部委、企业代表会晤，进一步深化具有战略意义的越中全面战略合作伙伴关系与越中命运共同体，特别是推动经济—贸易—投资等务实合作，以及战略性基础设施发展的大项目。

值得关注的是，范明政即将与中国领导人的会谈将有助于加强两国战略沟通，进一步巩固战略互信，寻求解决两国关系中尚存分歧与问题的办法，从而继续维护国家和平稳定的发展环境。



在回答记者关于对近期越中关系的评估，以及对范明政总理此次访华的期待的提问时，阮明宇表示，近年来，在越中关系取得积极进展的基础上，尤其是在两国高层互访、建立具有战略意义的越中命运共同体之后，两国关系保持良好发展势头，亮点纷呈，合作日益务实高效。



高层接触与战略交流频繁，两国高层领导人多次互访，并通过信函、多边场合会晤等多种方式灵活沟通。双边合作指导委员会、经贸投资合作机制以及国防安全、边境领土等双边合作机制运转顺畅并取得务实成果。



2024年，越中双边贸易额达2052亿美元，同比增长19.3%；2025年前7个月增长21%以上。旅游合作恢复并快速增长，中国重回越南最大客源市场位置，7个月内超过310万人次，占越南国际游客总数22.5%。



铁路领域等战略性基础设施发展合作取得新进展。越南主要农产品对华出口持续增长，2024年榴莲出口额超过30亿美元，其他优势农产品对华出口也更加顺畅。今年恰逢越中建交75周年，在两国“人文交流年”框架下，两国民间交流尤为活跃。

因此，范明政此次访华备受期待。两党两国最高领导人通过互访已经明确了双方战略合作方向，通过范明政此访期间与中国高层领导人以及各部委、行业和顶尖企业的接触，双方在战略基础设施、科技、教育培训、绿色转型、数字转型、5G、6G等领域合作有望将取得新突破，特别是越中两国战略基础设施合作，推动高层共识成为具体成果，惠及双方。



这也是范明政继续与中方领导人开展战略交流、增强政治互信、寻求解决两国之间存在的问题，尤其是东海问题的契机，进而维持有利于两国发展的和平稳定环境。（完）