越南外交部副部长阮明宇：苏林总书记访朝之旅取得圆满成功

10月11日上午，越共中央总书记苏林同越南高级代表团返回河内，圆满结束应朝鲜劳动党总书记、国务委员会委员长金正恩邀请于2025年10月9日至11日对朝鲜进行国事访问并出席朝鲜劳动党建党80周年庆典之旅。越南外交部副部长阮明宇就此访取得的突出成果接受媒体记者的采访。



阮明宇在接受采访时强调，越共中央总书记苏林及越南高级代表团此次访问已取得圆满成功。这是两党、两国之间的重大对外政治活动，特别是在双方正积极落实各自党代会决议，迎接越南共产党第十四次全国代表大会和朝鲜劳动党第九次代表大会作的背景下。今年也是越朝建交75周年暨“越朝友好年”。



阮明宇指出，此次访问取得三大主要成果。首先，此访为越朝传统友好关系注入了新动力，增进了两国情谊。



其次，通过两国领导人坦诚、真挚和实质性的讨论，以及签署多项合作协议，此访推动了越朝传统友好关系进入新阶段。两国领导人就重大合作方向达成一致，旨在推动双方合作根据各自优势与愿望发展，使关系持续、长期稳定发展。



其三，两国领导人深入交流了共同关心的地区和国际问题的观点与立场。会谈中，苏林总书记阐述了越南的一贯立场，即为包括朝鲜半岛问题和东海问题在内的地区和世界的和平、稳定、合作与发展作出贡献。



基于这些成果，此次访问是越南党和国家一贯外交路线的具体化与发展，即坚持独立、自主、和平、合作、发展，重视与传统友好国家的关系，体现了越南作为国际社会中一个负责任成员、一个正处于革新进程并已成功革新的国家的精神。

阮明宇表示，基于两国高层领导人的共识与承诺以及访问期间签署的协议，越朝双方将在以下几个主要方面推动上述成果落实到位：



一是通过加强两国高层领导人交流接触，并在党际、国家、政府、国会、地方和民间交流等渠道保持各级代表团交流，持续巩固牢固政治互信。



二是紧密协作，将高层共识和访问期间签署的协议具体化；推动在文化、旅游、体育、教育、卫生、农业、新闻传媒等领域的适宜合作。



三是在双方共同参与和关心的地区及国际机制与论坛中，特别是在联合国、不结盟运动、东盟地区论坛等框架下，继续保持协调与合作，共同推动地区和世界的和平、合作与发展趋势。



阮明宇坚信，两国友好基础将更加巩固，双方合作的意愿与期望将得以延续，越南与朝鲜关系未来将继续稳定、坚实发展，这符合两国人民的利益，有利于地区和世界的和平、稳定、合作与发展。（完）