越南外交部副部长邓黄江： 《河内公约》将成为越南多边外交的重要印记

由越南国家主席梁强与联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯（Antonio Guterres）共同主持的《联合国打击网络犯罪公约》开放签署仪式预计将于2025年10月25日至26日在河内举行。越南外交部副部长邓黄江就这一重要事件接受媒体采访。

邓黄江表示，2019年，联合国启动了《打击网络犯罪公约》的制定进程，这是联合国在该领域首个具有全面性和包容性的国际法律文件。从一开始，越南就积极支持这一倡议。在2022年至2024年间，经国家主席授权，由公安部和外交部为核心、多个部门组成的越南政府跨部门代表团全程参与了8轮谈判。2024年12月24日，联合国大会正式通过该《公约》。

邓黄江强调，越南在谈判过程中始终秉持主动、积极、提升多边外交地位的方针，致力于参与和塑造国际法律框架，以最大限度保障国家利益。越南已成功推动将尊重主权、国家独立、不干涉内政、遵守国际法等基本原则纳入《公约》，并担任部分重要条款的协调谈判角色，获得国际社会的高度评价。

邓黄江表示，越南成功争取联合国大会选择河内作为《打击网络犯罪公约》签署仪式的举办地，并以“河内公约”命名，这是越南多边外交领域的重要印记。通过主办这一重大多边活动，越南希望彰显其作为可信赖伙伴的角色，继续展现促进多边合作的努力与承诺。越南将尽最大努力，确保签署仪式庄重、符合联合国标准，并吸引众多成员国、国际组织和科技企业参加。

作为东道国，越南将成为首批签署《公约》的国家之一，并期望至少有40个国家共同签署，体现强烈的政治承诺，使《公约》能够按联合国毒品和犯罪问题办公室（UNODC）的预期，于2027年获批并实施。届时，越南还将举办论坛，讨论《公约》的重点内容与支柱，协助有关国家完善国内法律框架，加强职能机构、科技企业与网络安全研究界的协作，共同维护安全、健康的网络空间。

邓黄江表示，主办签署仪式不仅有助于越南拓展在打击跨国网络犯罪领域的合作，也为多边合作打开新的方向，同时是向国际友人宣传和平、友好、富有文化特色的越南形象的宝贵契机。

然而，机遇与挑战并存。越南与国际社会需要共同努力克服困难。《公约》的通过只是第一步，更重要的是各国如何携手合作，有效打击网络犯罪。越南还需继续完善体制与法律体系，提高协调和执行能力，以便与国际伙伴在国家乃至全球层面开展合作。

邓黄江部长强调，最后也是最核心的挑战在于人。每一位干部、公民都需要提升知识、意识、能力与担当，以便能与国际社会分享经验、加强合作，共同应对包括网络犯罪在内的各类犯罪挑战。（完）