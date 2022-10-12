越南外交部副部长范光校：越南当选联合国人权理事会肯定了越南在促进和保护人权的努力

值此越南当选2023-2025年任期联合国人权理事会成员国之际，越通社驻联合国记者在纽约联合国总部就越南当选联合国人权理事会成员国的重要意义对越南外交部副部长范光校进行采访。



范光校强调，越南被联合国大会选举为人权理事会成员具有重要意义，肯定了越南的地位，同时肯定并承认越南过去在促进和保护人权方面所做的不懈努力。可以说，这是越南的巨大努力，也是党和国家在促进和保护人权的一贯方针、路线和政策，同时也是促进和保护人权的内容和计划之一，旨在建设越南追求的社会主义法治国家。国际社会十分期待越南第二次参加人权理事会将推动人权保护工作，并为国际社会的共同努力作出贡献。





范光校指出，迄今，越南参与了联合国的许多重要支柱，从政治和发展到促进和保护人权。这是越南加入联合国，特别是参与推动和提升多边外交的地位等非常正确的政策。



此前，2022年10月11日11时45分（越南时间22时45分），在第77届联合国大会框架下举行的会议上，越南当选了2023-2025年任期联合国人权理事会成员国。



联合国人权理事会的 14 名新成员任期三年，自2023年1月开始。（完）