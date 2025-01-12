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越南外交部副部长杜雄越指出政府总理范明政对老挝访问之旅的亮点
杜雄越评价说，范明政此次访问取得圆满成功。期间起的的重要成果为推动两国关系发展作出了巨大贡献。杜雄越指出了范明政对老挝访问之旅的亮点：
第一，双方一致同意保持双边和多边场合上高层及各级别代表团的经常性接触和交往；切实推进双边合作与磋商机制；加强关于党建、经济社会发展和国际融入方面的理论与经验交流；继续教育两国年轻一代明确认识两国之间深厚、纯洁的特殊团结关系的重要性，并坚定不移地巩固和发展这种关系，将其视为无价之宝，使其世代相传并不断发扬光大。
第二，在两国高层领导的密切指导下以及各部委、行业和地方的紧迫努力下，双方解决了许多遗留项目，为更加活跃且务实的新阶段合作奠定了基础。2024年双边贸易额估计达22亿美元，突破此前设定的20亿美元目标，创下历史新高。投资合作取得积极进展，2024年对老挝的注册投资额达1.911亿美元，比2023年增长62.1%。
两国在第47次会议上签署了煤炭和电力买卖协议，并完善了本币结算框架以及双边零售支付连接。这些是双方继续合作的重要法律基础，有助于高效落实已承诺的煤炭和电力买卖合作；同时为两国企业和民众，特别是边境地区的贸易往来和财务需求提供便利。
第三，双方对基础设施、交通、能源互联互通等战略性项目的政策和方向达成高度共识，旨在加强企业对接，开启两国经济高度联通的合作时代；决心推动两国关系向注重务实高效，避免浪费，抓住重点等新方向发展，积极支持两国建设独立自主经济的进程。
第四，秉持越老柬三国传统团结互助精神，双方一致同意继续与柬埔寨保持交流和协调，推动三国合作项目，力争取得切实的经济效益，增强经济对接，并使其与政治和外交关系的深度相匹配。
第五，双方承诺在包括东盟在内的国际和地区论坛上保持紧密配合，为建设团结的东盟共同体即巩固东盟在应对东海问题、湄公河水资源问题等共同挑战中的核心作用作出贡献。
杜雄越表示，范明政此次访问老挝共同主持越老政府间双边合作委员会第47次会议之旅已取得了圆满成功，为进一步巩固和发展越老伟大友谊、特殊团结和全面合作关系作出了重要贡献。（完）