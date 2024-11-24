据生产商和零售商的反馈，尽管每年年底国内市场消费需求都会有所增加，但今年的预期增长幅度可能不如往年。原因在于，当前国内经济依然受到多重不利因素的影响，其中包括第3号台风摩羯。这些不确定因素使消费者在消费时更加谨慎，对价格的敏感度也有所提高。

作为2024年底和2025年乙巳年春节年货保供稳价的先区，胡志明市工贸局表示，今年的计划不仅吸引了更多企业参与，还增加了许多商品类别，包括粮食、食品在内的必需品，能够有效调节市场价格，满足市民的消费需求。

在检查和监督春节年货市场的同时，胡志明市工贸局还与相关部门、行业机构以及当地分销系统合作，协商促销政策，尤其针对春节高峰期的必需品，减少价格上涨压力。

胡志明市工贸部门呼吁企业积极参与，通过促销活动和贸易推广活动进一步刺激消费。

在安江省，共有23家重点企业注册参与保供稳价计划（比2023年增长53%以上），涉及444个销售网点。

此外，西宁省也发布了2024年及乙巳年春节期间保供稳价计划，涉及粮食食品和燃料等主要商品类。

为了确保2025年春节前后的消费需求，河内市人民委员会发布了供需平衡及区域联动计划，旨在促进河内市与其他省市在工贸领域的对接。与此同时，河内市也积极保障春节期间市场供需平衡。

从现在到年底，工贸部将继续大力开发国内贸易，充分开发国内市场潜力。工贸部将与各部门及地方政府密切合作，密切关注市场动态，确保春节期间商品供应充足，避免出现商品短缺或价格波动。同时，与其他部门配合，对国家价格管控商品进行合理调控，确保市场供应稳定，从而实现抑制通胀目标。

此外，将大力发展电子商务，进一步利用数字化经济发展的优势，加强市场检查与监管，打击走私、商业欺诈、不公平竞争等行为。推进《竞争法》、《消费者权益保护法》的实施，营造公平、健康的生产经营环境，保障企业利益和消费者权益。（完）