越南坚定构建可持续经济的决心

越南正在追求发展绿色经济的目标，以同时解决资源、环境和气候变化的挑战，进而实现可持续与繁荣的发展。凭借关于绿色增长、碳中和和能源转型的长期愿景战略，越南肯定了构建可持续经济的决心。

在越南，构建绿色经济、循环经济、环境友好型经济已在越共第十三次全国代表大会决议中确定。为把这一主张落到实处，政府总理也批准了《2021-2030年国家绿色增长战略及2050年愿景》。国会也新颁布、补充、修订了一系列与绿色增长相关的法律。

与此同时，越南政府也颁布《至2030年越南氢能发展战略》；《100万公顷优质低排放可持续发展方案》，以及同步完善了关于管理、开发、利用资源和环保的政策，其中《土地法》、《水资源法》为亮点。

越南各家商业银行也加大向企业提供绿色信贷。从2017年至2024年10月，绿色信贷余额的年均增长率超过20%，并在2023年占整个经济体信贷余额近4.5%。2019-2023年阶段，越南发行了约11.6亿美元的绿色债券。2023年，越南通过世界银行成功售出1030万吨碳信用，赚取5150万美元。

财政部副部长阮氏碧玉表示，目前该部已主动研究、提出各项主张，以支持各组织和企业落实环境、社会和治理标准；同时，继续完善与促进和实践环境、社会和治理相关，特别是涉及绿色增长和可持续发展方面的法律框架。

"这是落实绿色增长目标非常重要的法律框架，是各部委、行业和地方选择投资项目，分配国内和国际资源，分配绿色信贷资源，尤其是让投资者对照可获取投资优惠政策的标准以及来自各机构的绿色资金等的基础，"阮氏碧玉表示。

自然资源与环境战略政策研究所所长阮廷寿认为，政府出台的《2021-2030年阶段国家绿色增长战略及2050年愿景》中要求实现各经济产业绿化目标。其中，各部委、行业、企业将朝着实现各经济产业绿化方向转变增长模式，基于科学技术、数字技术的应用和数字化转型，有效开发利用自然资源和能源，实现循环经济模式；发展可持续基础设施以提高增长质量，充分发挥竞争优势以及减少对环境的负面影响。

越南政府总理范明政在2025年4月中旬在越南举行的第四届全球绿色目标伙伴峰会（P4G）上发言时认为，越南有三项提议以便与各国达成一致的未来合作方式、解决方案和框架，即关于促进完善绿色思维，其中，注重发展科学技术、革新创新、数字化转型并与绿色增长相结合；确定绿色资源源于绿色思维，绿色增长动力源于绿色转型，绿色力量源于各国家、地区及全球人民和企业的绿色意识。

同时，构建一个负责任的绿色社区，其中，政府发挥导向、鼓励、确保体制稳定、为绿色增长创造便利条件的作用， 民营部门是投资技术、普及绿色标准的核心。此外，加强国际合作并大力发展多方绿色合作模式，特别是公私合作伙伴关系，多边合作框架，旨在消除体制机制障碍，增强切入能力并加快绿色资金、绿色技术和绿色治理的转移速度。

这些初步步骤和成就展现了越南在构建绿色和可持续经济方面的坚定决心，不仅服务于国家发展，也为全球发展目标做出积极贡献。（完）