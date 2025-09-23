越南在第80届联合国大会高级别会议周推介《河内公约》签约仪式

越通社驻纽约记者报道，活动由越南外交部代部长黎怀忠主持。来自越南公安部、尼日利亚、特立尼达和多巴哥、荷兰等国的代表，以及联合国机构和研究机构专家应邀出席。





出席《河内公约》签约仪式推介活动的代表 图自越通社



黎怀忠在致辞中强调，国际合作在防范和打击网络犯罪中不可或缺，而随着《联合国网络犯罪公约》的诞生，该领域的合作将更为高效。他指出，作为公约开签仪式的东道国，越南希望此次活动将成为彰显多边主义精神、推动全球携手应对网络安全挑战的新里程碑。



联合国副秘书长兼联合国毒品和犯罪问题办公室执行主任加达·瓦利表示，《公约》是联合国20多年来在刑事司法领域的首份法律文书，将成为应对形式多样化的网络犯罪的重要工具。她高度评价越南为签约仪式的筹备工作所作的努力，并承诺UNODC将继续支持各国推动该公约的批准和实施。



公安部副部长黎国雄上将指出，越南始终重视网络安全和打击高科技犯罪等工作。未来，越南将完善法律体系，使之与公约接轨，并强化跨部门协调机制，确保公约有效实施。



与会各国代表共同强调了多边主义的重要性；一致认为，《公约》作为首个全球性打击网络犯罪的法律框架意义重大，并对越南成功主办签约仪式充满信心。



“通向河内之路：联合国网络犯罪公约开签仪式——弘扬多边主义，共建安全数字未来”活动是越南与UNODC自2025年初起在全球多地共同举办的系列推介活动的重要一环，本次吸引来自联合国会员国、国际组织和学界等约120名代表参加。（完）