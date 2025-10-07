越南在全球创新版图上实现新突破

最新发布的《2025年全球创新指数（GII）报告》显示，越南在139个经济体中保持第44位，在东盟地区位列第三（仅次于新加坡和马来西亚）。

在短短12年间，越南从2013年的第76位跃升为创新表现超越发展水平的国家群体。这一成绩印证了越南政治体系的不懈努力，同时也揭示了下一阶段需要突破的障碍与挑战。

GII 2025报告表明，越南与印度共同保持着连续15年创新表现超越发展水平的纪录。在中等偏低收入国家组别中，越南位列第二，仅次于印度，全球排名维持第44位。在区域内多国经济增速放缓的背景下，这一成果尤显可贵。

多项突出优势助力越南保持"创新超预期"地位：其创新商品出口指标持续领跑全球，自2024年起已与另外四国并列世界第一。该指标通过手工艺品、乐器、音像制品、画作等创意产品在国家贸易总额中的占比进行测算。

此外，越南在高技术进出口占比、劳动生产率增长、移动应用开发等指标同样表现亮眼，彰显其经济正加速向知识科技驱动型转型。

世界知识产权组织高级专家、GII报告联合主编萨沙·温施·文森特指出，越南的成功并非偶然，而是源于系统化的治理战略。自2017年起，越南政府将GII作为管理工具，持续推出针对性改进措施。尤为突出的是，越南将GII本土化为地方创新指数，推动各地开展自我评估与良性竞争，并将知识产权政策与创新活动深度融合。

世界知识产权组织总干事邓鸿森在近期访越时曾强调："过去十至十五年间，越南展现了务实发展的决心。这一成就表明越南已为新发展篇章奠定了坚实基础。"

尽管成果丰硕，GII 2025报告也揭示了越南需重点关注的薄弱环节：研发投入、科技基础设施、知识产权商业化能力等核心指标与领先集团仍存明显差距。

邓鸿森提出三项战略任务：强化研发投入，将其视为创新活水的"源头"；提升人力资本，推动创意向具体产品服务转化；推动经济模式从生产组装、农业导向向以知识为核心的增长模式转型。（完）