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越南在亚洲媒体领袖峰会中留下深刻印象
黎国明在接受越通社采访时强调，在信息渠道多元化的时代，越南媒体需要创新以吸引读者。他认为，媒体要在激烈的信息竞争中保持对读者的吸引力，必须发挥优势、应用新技术、创造有吸引力的、对社会有用的内容。
会上，WAN-IFRA 还颁发了亚洲媒体奖 (AMA)，共有来自 42 个组织的 251 份参赛作品获奖。《人民报》社奠边府大捷70周年宣传活动荣获了最佳印刷报业媒体奖金奖。奠边府大捷70周年宣传活动延续6个月，主要新闻产品分别有：奠边府大捷信息专栏（dienbienphu.nhandan.vn）、2024年5月7日副刊和奠边府市与河内市的2个奠边府战役互动展览。
黎国明在评价获奖结果时表示，越南新闻机构大部分忙于每天发生的时事之中，而没有花足够的时间设计长期的、令人印象深刻的活动。即使我们掌握新闻数据，但在构造高质量的新闻作品方面实现创新，还是需要大量时间和突破想法。国际奖项一直是极大鼓舞，不过媒体对公众的影响，尤其是在报道有关国家重要事件的信息也很重要。奠边府大捷70周年宣传活动确实创造了新的体验，吸引读者特别是年轻人的关注，甚至得到了国际专家的高度评价，这让我们意识到我们在新媒体时代正在走上正轨。
WAN-IFRA成立于1948年，是一个保护新闻自由、支持数字时代新闻业发展的国际组织。（完）