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越南在亚洲媒体领袖峰会中留下深刻印象

越通社驻新加坡记者报道，11月6日至7日，2024年亚洲媒体峰会在新加坡国敦大酒店举行。越共中央委员、中宣部副部长、《人民报》总编辑、越南记者协会主席黎国明出席大会并发表讲话。 亚洲媒体峰会讨论了数字化转型、商业模式创新、受众参与、财务可持续性和新闻道德等问题。国际媒体专家和领导人分享了建立可持续新闻组织、提高新闻质量和增加收入的战略和解决方案。主要主题包括现代媒体商业模式，如何平衡订阅、广告和商业收入，在新闻业中使用人工智能以及行业的数字化转型。黎国明关于建设不断创新的新闻编辑室的讲话引起高度关注。

黎国明在接受越通社采访时强调，在信息渠道多元化的时代，越南媒体需要创新以吸引读者。他认为，媒体要在激烈的信息竞争中保持对读者的吸引力，必须发挥优势、应用新技术、创造有吸引力的、对社会有用的内容。

会上，WAN-IFRA 还颁发了亚洲媒体奖 (AMA)，共有来自 42 个组织的 251 份参赛作品获奖。《人民报》社奠边府大捷70周年宣传活动荣获了最佳印刷报业媒体奖金奖。奠边府大捷70周年宣传活动延续6个月，主要新闻产品分别有：奠边府大捷信息专栏（dienbienphu.nhandan.vn）、2024年5月7日副刊和奠边府市与河内市的2个奠边府战役互动展览。

黎国明在评价获奖结果时表示，越南新闻机构大部分忙于每天发生的时事之中，而没有花足够的时间设计长期的、令人印象深刻的活动。即使我们掌握新闻数据，但在构造高质量的新闻作品方面实现创新，还是需要大量时间和突破想法。国际奖项一直是极大鼓舞，不过媒体对公众的影响，尤其是在报道有关国家重要事件的信息也很重要。奠边府大捷70周年宣传活动确实创造了新的体验，吸引读者特别是年轻人的关注，甚至得到了国际专家的高度评价，这让我们意识到我们在新媒体时代正在走上正轨。

WAN-IFRA成立于1948年，是一个保护新闻自由、支持数字时代新闻业发展的国际组织。（完）

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