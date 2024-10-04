越南在亚洲合作对话论坛上提出5大合作重点

10月2日至3日，亚洲合作对话(ACD)第三次领导人会议在卡塔尔首都多哈举行，吸引 35个ACD成员国国家元首、政府领导人和外交部领导人出席会议。越南外交部副部长阮明恒率越南代表团出席会议。

越南外交部副部长阮明恒在会上表示，20年来，ACD为建设团结发展的亚洲共同体、推动亚洲崛起时代发挥了重要作用。阮明恒强调，在当今世界复杂难料的背景下，ACD需要聚焦5个合作重点。

首先，ACD作为亚洲地区的对话与合作论坛，需要与包括东盟在内的地区机制和论坛一道，推动多边主义，为维护亚洲的和平稳定和主导地位作出贡献。以对话与合作促和平与繁荣必须成为ACD的使命和每个ACD成员的责任。

其二，ACD要更加重视加强合作深挖增长新动能，支持各国绿色转型、数字化转型、技术改造、开发新技术和新能源。

其三，要通过推动自由贸易协定签署和实施，确保区地区供应链的可持续性，减少贸易壁垒，确保亚洲供应链特别是粮食和能源供应链的韧性。

其四，促进ACD合作方式转变，使其能适应未来问题，为有效解决全球性挑战作出贡献，重点保障粮食安全、能源安全和水源安全，提高预防和适应气候变化能力。

其五，通过文化交流、体育等活动，促进各国人民的联系和交流。文化和体育应成为ACD合作框架新的支柱。各国要把文化和体育纳入国家发展战略。

阮明恒介绍了越南的外交政策和发展方向；重申越南愿为全球、跨区域和地区性合作组织和机制的和平、合作与发展作出贡献。

* 阮明恒在会议间隙会见了吉尔吉斯斯坦副总理埃迪尔·拜萨洛夫、 阿曼经济部长赛义德·本·穆罕默德·萨克里、韩国外交部公共外交局局长洪锡仁、韩国外交事务国务大臣苏尔坦、卡塔尔外交事务国务大臣苏丹·穆莱基(Sultan bin Saad al-Muraikhi)和卡塔尔大型企业企业领导人。

各国政府领导人、各部委和企业高度评价越南的发展潜力和在转变增长方式、促进创新方面的努力，肯定了促进与越南在各领域特别是投资、贸易、农业、能源等领域合作的意愿。

在会见卡塔尔外交部国务大臣和卡塔尔合作伙伴时，双方就未来进一步提高合作成效的措施交换了意见，强调了增进两国高层领导人互访以及推动两国关系迈上新台阶的必要性。阮明恒建议卡塔尔投资基金和企业加大对越南的投资，为越南企业赴卡塔尔参加重要国际会议和展览创造条件。

在会见吉尔吉斯斯坦副总理时，双方同意继续增进各级代表团互访，不断巩固两国友好传统，加强在多边论坛上的协调配合。

阮明恒在会见阿曼经济部长时重申，越南愿进一步加强双边合作关系，特别是增进各级代表团互访，促进经贸、投资、文化等领域合作；建议阿曼支持越南发展清真产业。阿曼经济部长重申重视与越南的关系，同意扩大阿越投资基金对越南的投资规模。

韩国外交部公共外交局局长洪锡仁高度评价越韩全面战略伙伴关系取得的重要成果。阮明恒希望韩国支持越南于2025年成功举办绿色增长和2030年全球目标伙伴关系(P4G)峰会；建议双方推进贸易、劳务、高科技和创新产业投资合作，韩方为在韩留学的越南学生提供更多奖学金。（完）