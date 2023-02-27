越南在世界医学版图上留下印记

多年来，越南医疗卫生事业取得了跨越式发展，许多高难度医学技术在越南得到成功应用，帮助越南在世界医学版图上留下了印记。

越德友谊医院院长陈平江表示，越南的腹腔镜手术已逐渐跟上世界水平。世界上第一例腹腔镜手术于1987年进行，仅仅5年后，越南也能进行了这种手术。

陈平江是将腹腔镜手术引入越南的先驱者，在腹腔镜肾上腺手术方面做出了重要贡献，同时也是破裂器官保守和治疗方法的创始人。

2002年，陈平江教授关于腹腔镜肾上腺手术的科研成果在国际上发表。迄今为止，已有数千名患者接受了腹腔镜手术，越德医院也成为世界肾上腺手术的主要医院之一。目前，这项技术开始传给省级医生。

陈平江教授也是越南第一个进行腹腔镜手术以更换腹主动脉，胰十二指肠切除手术的医生，这是一项高难度的技术，世界上只有少数几个大医院可以进行。

每年，越德医院进行近8万台手术，其中包括多项高难度的技术，如脑死亡捐献者的多器官移植以及心、肺、肝、肾等器官移植手术。

除了腹腔镜手术外，越南的心脏病学技术水平也取得了长足进展且接近世界水平。

越南国家心脏研究院院长范孟雄表示，越南心脏病学技术一步步地接近国际先进水平。在美国心脏大会、欧洲心脏大会等重大会议，尤其是2022年新加坡介入心脏病学大会等亚洲地区的科学会议上，主办方都邀请了越南国家心脏病医院专家参与，分享了越南的经验。

“我们可以骄傲地说，越南的心脏病学专业完全可以与地区乃至亚洲先进国家不相上下”，范孟雄副教授说。

越南中央内分泌医院原院长陈玉良是越南乃至世界上成功研究并实施独特的腹腔镜甲状腺切除手术的第一人，他的手术技术令国际医学界钦佩。此方法之后被传授给国内外诸多医生，开辟了甲状腺疾病治疗的新方向。

“良医生”（Dr Luong）手术方法的特别之处在于他只需在腋下及胸前做一个小切口（0.5~1厘米），旧方法患者颈部的切口通常长8~12厘米。而且，与地区其他国家相比，采用这种技术进行手术的费用仅为二十五分之一（约300-400美元），手续时间长约30分钟。

截至2021年，来自全球20个国家的300多位教授、医生已经来到中央内分泌医院学习“良医生”的手术方法。

除了甲状腺手术外，良医生还研究和改进了其他手术技术，例如手术时间仅为3-4分钟用于治疗手汗症的交感神经节切断术、为患者节省费用的使用单腔气管插管进行麻醉方法以及其他内分泌腺手术。（完）