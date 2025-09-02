越南国防部长潘文江会见多国国防部和军队领导人

9月1日下午，越共中央政治局委员、中央军委副书记、国防部长潘文江大将在国防部总部会见了古巴、俄罗斯、柬埔寨、白俄罗斯、哈萨克斯坦等国国防部和军队领导人。



潘文江大将热烈欢迎并衷心感谢各国国防部、军队领导人来越出席越南八月革命胜利和越南国庆80周年庆典，强调这充分体现了各国与越南国家、人民和人民军之间的友好、合作和紧密情谊。此次纪念八月革命和国庆的阅兵、游行活动旨在激发全民族在建设、发展和保卫祖国事业中的精神力量与自强不息意志；也是全国人民和海外侨胞追根溯源、弘扬团结精神的契机。同时，这也是越南向在民族解放、国家统一事业中曾并肩、支持和帮助越南的国际朋友致敬和感恩之举，并共同颂扬独立、自由与和平的共同价值。



潘文江大将强调，近年来越南防务对外不断拓展，日益深入务实。越南已与100多个国家建立防务关系，积极参与多边机制，并为联合国维和行动作出切实贡献。这些成果有助于巩固互信、推动合作，并为地区与世界和平稳定作出贡献。



潘文江大将衷心感谢各国国防部长期以来对越南国防部的陪伴、支持与合作，特别感谢中国、俄罗斯、老挝和柬埔寨国防部派遣军人方队参加此次纪念活动的阅兵、游行，为庆典的圆满成功作出贡献。

潘文江大将特别感谢柬埔寨副首相兼国防部长迪西哈应邀出席并派遣柬埔寨王家军方队参加阅兵、游行活动。潘文江大将高度评价柬埔寨以及国际友人、世界进步人民对越南革命事业的支持与帮助。潘文江大将建议双方继续协调，切实落实2025—2029年防务合作协定及年度合作计划。



迪西哈大将祝贺越南成功举办八月革命胜利和九·二国庆80周年纪念活动，对越南人民的爱国精神表示钦佩；重申高度重视两国、两军关系；建议今后双方继续推动双边防务合作不断走深、走实、走向高效。



在会见中，潘文江大将强调，在当前世界和地区形势复杂多变背景下，越南始终坚持独立自主、多边化、多样化，愿做各国的朋友、可靠伙伴和国际社会负责任的成员的对外路线。越南国防部希望继续加强与各国的防务合作，建立战略互信，共同有效应对传统与非传统安全挑战。



古共中央政治局委员、古巴革命武装力量部长阿尔瓦罗·洛佩斯·米耶拉上将感谢越方邀请出席此次纪念活动。他强调，这是极大的荣幸，能够共同分享这一象征越南人民在争取民族独立、统一和幸福事业中勇敢、坚定、不屈精神的历史时刻。此次重大事件铭记了英雄们为争取自由、实现国家统一所作出的巨大牺牲与贡献。他表示，这也是两国继续重申民族间友谊、合作与相互尊重承诺的重要契机。（完）