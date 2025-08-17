越南国庆80周年：8800名志愿者整装待发服务庆典

8月16日晚，河内团市委在河内市行待（Hàng Đẫy）体育场与参与越南八月革命胜利及九二国庆80周年系列庆祝活动的志愿者举行见面会。来自43所大学院校及河内各乡、坊的8800名志愿者参加了此次活动。

据河内团市委介绍，志愿者经过严格筛选，具备良好的政治素质和道德品质，学习成绩优异；其中部分志愿者拥有较强的外语能力。

河内团市委书记、河内市学生会主席阮进兴在见面会上表示，80年前，青年团员是与全国人民并肩奋斗、争取民族独立与自由的先锋力量。今天，在神圣而自豪的氛围中，首都青年有幸承担庆典筹备和服务的重要任务。

这是每一位青年展现民族自豪感与奉献精神的机会。秉持"哪里需要青年，哪里就有青年；哪里困难，哪里就有青年"的精神，志愿者们定将圆满完成任务。青年团员们将为传播民族自豪感贡献力量，展现河内首都乃至越南青年的美好与奋进形象，传递至全国人民和国际朋友。

阮进兴希望，所有团员、青年志愿者能够真正发扬志愿精神，保持专业、文明的作风，以8800颗炽热的青春之心凝聚为强大团结力量，为庆典圆满成功贡献力量。

活动中，河内团市委为志愿者发放了制服物品，如T恤、帽子、志愿者证件等；并组织培训，内容包括协助维持安保秩序、保障环境卫生、指导人员疏散、转移伤员、初步急救，以及执行任务时的注意事项、纪律规范和安全保障等。

此外，河内市团组织安排了200多辆汽车，为8800名志愿者提供接送服务，确保其在执行任务过程中的安全与高效。

首次参与国家重大活动服务的国民经济大学学生越武分享道："今天能站在A80志愿者的行列中，我感到无比荣幸与自豪。我们深切体会到自身的责任和使命，要努力传播青年一代的美好形象与拼搏精神。"

建设大学学生阮庆玲则表示："虽然服务工作需要很早到岗，且有很多困难，但我和在场所有志愿者都毫不畏惧，决心出色完成任务。"（完）