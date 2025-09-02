Báo Ảnh Việt Nam

越南国庆80周年：雄壮的阅兵方阵行

在庄严而雄壮的纪念氛围中，八月革命胜利与9·2国庆80周年阅兵、游行活动在巴亭广场隆重举行。
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

