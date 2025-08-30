越南国庆80周年：阅兵游行国家级总彩排在河内巴亭广场举行

8月30日上午，八月革命胜利暨9·2国庆80周年庆典的阅兵、游行活动（A80任务）国家级总彩排在首都河内巴亭广场举行。



出席并指导总彩排的有中央政治局委员、政府总理范明政；中央书记处常务书记、纪念国家重大节日和重要历史事件中央指导委员会（指导委员会）主任陈锦秀；中央书记处书记、中央宣教与民运部部长、指导委员会常务副主任阮仲义；政府常务副总理阮和平；国防部长潘文江大将；公安部长梁三光大将；河内市委书记、河内国会代表团团长、指导委员会副主任裴氏明怀等。



活动以象征越南民族渴望的火炬传递、点燃圣火台仪式开始。火炬由越南人民军原副总参谋长、人民武装力量英雄阮德索中将点燃。他在抗美战争中击落6架敌机，被誉为空军英雄。

其后，巴亭广场举行了庄严的升旗仪式；同时，美亭体育场鸣放礼炮。当《进军歌》奏响时，首都各条大街小巷上的市民肃立向国旗致敬。



根据安排，本次总彩排包括两部分：党和国家的礼仪、仪式环节，以及阅兵、群众游行。约1.6万名干部战士参加，包括43个徒步方阵、外国军队方阵、18个静态方阵，以及14个由军队和公安的军车、炮车、特种装备组成的机动方阵。



在今日上午的总彩排后，所有方阵将于9月2日上午6时30分，在巴亭广场正式参加阅兵、游行庆典。



8月29日晚，尽管河内大雨滂沱，但各地等待观礼的人群依然爆满。许多身着金星红旗T恤的群众从全国各地汇聚首都，几乎彻夜未眠，只为迎接并为执行A80任务的干部、战士们加油助威。

8月30日上午，尽管仍有阵雨，巴亭广场周边人潮汹涌，民众热情高涨，沉浸在祖国盛典的自豪与喜悦之中。

越通社在河内李常杰街5号总部前设立特别“打卡区”，让全国人民传递爱国精神和民族自豪感。该打卡区以再现1945年9月2日胡志明主席在巴亭广场宣读《独立宣言》，宣告越南民主共和国诞生的历史瞬间的3D模型为中心。模型背景展示了由越通社于1945年9月15日向全世界发布的的《独立宣言》的三语版本。该“打卡区”将在即将到来的国庆假期对公众开放。（完）