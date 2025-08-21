越南国庆80周年：越南经济规模惊人增长

越南实施革新近40年来，在许多领域上取得了举世瞩目的成就，其中有些成就堪称奇迹。越南与世界大多数国家的收入水平的差距明显缩小。



国际货币基金组织（IMF）预测，越南2025年的经济规模预计将达到4910亿美元，位居世界第34位，东南亚地区第5位。IMF预测，到2029年，越南经济规模将达到6270亿美元，超过泰国（6160亿美元），成为世界第32大经济体，位列东南亚第4。预计到2030年，越南的排名将继续保持稳定，经济规模预计将达到6665亿美元。



8月初，越南政府颁布了第226号决议，明确各行业、各领域和各地方的增长目标，以及确保全年全国经济增长达到8.3%至8.5%的重点任务和解决方案。为实现这一目标，政府要求各部委和地方重点落实系列任务和措施，如促进投资、消费和出口的增长动力；发展新的增长动力；确保地方政府高效运作；制定今年后几个月的增长情景方案等。



开启革新并取得卓越成果



自1986年起，越南开始从集权官僚的计划经济体制向社会主义市场经济体制转型，国家经历了无数艰难险阻。前辈领导人在因抗美战争及两场边境保卫战，且长期面临严厉的禁运而国力衰竭的时候，发起了革新事业。



革新第一年面临的最严峻挑战是高达774%的超级通货膨胀。越南多年来一直与失控的通货膨胀作斗争，并逐年逐步加以控制。直到1993年，通货膨胀才降至个位数，并在1993年至2000年期间保持在约5%的水平。

这是一场艰苦的斗争，必须通过综合措施来解决，如疏通并促进市场运作，实施合理的货币政策，逐步完善与市场机制相适应的法律体系，保障人民的经营自由及其他各项自由权利。



自2000年以来，越南的人均收入（人均GDP）与本地区及世界大多数国家（除中国外）的差距都显著缩小。这正是革新事业取得的卓越成果，同时也是越南消除贫困事业取得的惊人成就。



按购买力平价计算，越南属于高收入国家



越南于2009年成为中等偏低收入国家。根据世界银行（WB）标准，人均国民总收入（GNI）在1146至4515美元为中等偏低收入国家，4516至14005美元为中等偏高收入国家，超过14005美元为高收入国家。



2024年，尽管越南的人均国内生产总值（GDP）已达到4717美元，但实际GNI仅为4490美元，仍未达到中等偏高收入门槛（4516美元），预计在今年（2025年）可能将实现这一目标。



然而，GDP/GNI总量及人均GDP/GNI仅是宏观经济指标，是衡量发展进程的尺度，但不能完全反映居民的实际生活水平。世界银行制定的收入标准是按实际美元计算，而非按购买力平价（PPP）。如果按购买力平价计算，越南已成为高收入国家。



自1945年独立、1975年国家统一，到1986年革新以来，越南经历了从战后废墟到成为本地区经济规模领先国家的漫长历程。其中值得关注的是，越南与世界各国的收入差距迅速缩小，远超20年前众多国际经济组织的预期。（完）