越南国庆80周年：越南的非凡转型之旅

自1945年八月革命胜利以来，越南走过了80年的光辉历程。从一个饱受战争蹂躏的国家，逐步成长为国际社会的积极成员，从而彰显了越南在国际舞台上以及在多边机制中日益重要的地位与作用。



德国多特蒙德工业大学教授、科学博士、旅德越南人联合会代主席阮春盛在接受越通社驻德国记者的采访时强调，今日越南的国家地位，不仅体现在令人瞩目的经济社会发展指标上，更在于其在诸多多边机制中的积极作用，例如东盟（ASEAN）、联合国（UN）、亚太经合组织（APEC），以及《跨太平洋伙伴关系全面进步协定》（CPTPP）、《越南与欧盟自由贸易协定》（EVFTA）、《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）等新一代贸易合作框架。



阮春盛教授认为，越南正逐步成为建设性的合作伙伴，在和平、粮食安全、气候变化与可持续发展等全球议题上发出独到声音。

他指出，越共中央政治局颁布的四项重要决议，被苏林总书记看作是“国家腾飞的四大支柱”，宛如四大战略动力，引领越南迈入以知识、科技和全球标准为核心的发展新纪元。



在数字化转型与绿色转型成为不可逆转趋势的背景下，阮春盛教授强调，科学与技术将成为各领域不可或缺的基石。越南需要主动把握人工智能（AI）、大数据、清洁能源技术、生物科技及新材料等前沿成果。



他同时指出，海外越南知识界可发挥战略桥梁作用，不仅转让知识与技术，还能带来全球化思维和国际准则，从而助力打造一个创新、绿色、可持续的越南。



阮春盛教授表示：“回顾80年征程，我们完全有理由为一个坚韧、智慧、并在国际舞台上不断奋起的越南而自豪。但未来道路依然充满挑战，需要全民族前所未有的担当、创新与凝聚力。”



他满怀信心地说：“凭借爱国情怀、全球知识和心系根源的精神，海外越南人社群必将成为实现强盛、绿色、可持续越南愿景的重要组成部分。现在正是我们携手贡献智慧与力量的时刻，让世界友人不仅铭记越南的英雄过去，更为一个以越南价值光芒闪耀的美好未来而喝彩。”（完）