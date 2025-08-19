越南国庆80周年：越南民族的历史里程碑

阿根廷共产党总书记豪尔赫·克雷内斯强调，1945年9月2日越南民主共和国（今越南社会主义共和国）的诞生，是一个具有历史转折意义的事件，不仅对越南，而且对整个印度支那地区都产生重大影响。

值此越南八月革命和九·二国庆节（1945/9/2—2025/9/2）80周年之际，越通社驻布宜诺斯艾利斯记者就这一历史事件的意义，以及越南在南方解放、国家统一50年（1975/4/30—2025/4/30）后所取得的发展成就，对阿根廷共产党总书记豪尔赫·克雷内斯（Jorge Kreyness）进行了采访。

阿根廷共产党总书记克雷内斯表示，在法西斯主义被击败、民族独立斗争高涨的背景下，胡志明主席和越南共产党英明地把握时机，夺取政权，建立了东南亚首个人民民主国家。克雷内斯强调：“这是在胡志明主席领导下越南革命力量取得的伟大胜利。从那一刻起，越南人民走过了漫长的道路，把国家从战争带到统一，从贫困走向发展，并迈步社会主义建设。”

阿根廷共产党总书记克雷内斯认为，八月革命的胜利和越南民主共和国的诞生在世界历史长河中具有重大意义。越南所树立的榜样为亚洲、非洲和拉丁美洲的民族解放运动注入了强大动力，推动了不结盟运动的形成，并巩固了全球反对帝国主义的立场。

对越南革新事业近40年来所取得的成就做出评估时，阿根廷共产党总书记克雷内斯强调，越南已实现了基本性变化，从一个曾经缺乏粮食的国家，越南如今已发展成为粮食出口国，推动生产发展，并始终坚持社会主义方向。（完）