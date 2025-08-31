越南国庆80周年：越南以增长与改革激发灵感

曾多次访问越南的印尼国家研究与创新署（BRIN）东南亚事务研究员拉米霍（Lamijo）在越南国庆80周年（1945/9/2—2025/9/2）之际，接受越通社记者采访时对越南的发展印象深刻，尤其是越南在实施近40年“革新开放”以来在经济和社会领域上取得的成就。

BRIN东南亚事务研究员拉米霍认为，越南已实现奇迹般的经济增长，自改革开放以来，越南国内生产总值增长了约60倍，至2024年超过4760亿美元。越南年均经济增长率约为6%，2024年实现7.09%的增长，位居全球增长最快的国家之一。

尤其是，由于人均收入显著提升，越南贫困户发生率大幅下降至3%以下，人均收入在2023-2024年期间约为4500美元。

这位研究员表示，越南经济增长成功的一个重要因素是基础设施的快速发展，这为货物、服务和人员流通提供了便利。近期，建设跨境铁路和高速公路走廊连接东南亚与中国的计划，在国家、区域乃至全球层面都具有战略意义。

拉米霍认为，正是这一惊人的经济增长成为东盟其他成员国的灵感源泉。越南的成功也激发了信心：只要具备战略眼光、政治稳定和改革决心，东盟各国完全有可能缩小发展差距，并在全球竞争中实现强劲崛起。

拉米霍对越南在国际舞台上日益突出的角色表示印象深刻。他强调，越南在担任联合国安理会非常任理事国，以及在担任东盟轮值主席和东盟议会联盟（AIPA）主席期间，取得了许多显著成绩。拉米霍指出，许多国家认为越南在国际事务中扮演着重要且具有战略意义的角色。

此外，拉米霍还高度评价了越南在坚持中立立场的同时，展现出的果断决策能力，这体现在越南灵活的外交原则上。他指出，通过积极、灵活而果断的外交政策，越南既维护了国家主权，又适应全球变化，同时牢牢保护国家利益及东盟区域利益。（完）