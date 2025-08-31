越南国庆80周年：越南书写了一篇辉煌的历史篇章

近日，越南全国热烈庆祝八月革命胜利和9·2国庆80周年。国际友人见证了越南国家和人民的巨大变化，并高度评价越南在过去80年来所取得的非凡成就。许多驻越大使和国际组织代表深情分享道，这些成果归功于越南具有远见卓识的领导以及长期而深刻的改革进程。



联合国高度评价越南的融入愿景



联合国常驻越南协调员宝琳·塔梅西斯（Pauline Tamesis）强调，当今世界正处于一个复杂时期，地缘政治紧张、武装冲突、气候变化、经济不稳定与不平等加剧。在此背景下，需要推进全球团结，以应对人类紧迫挑战。而越南始终坚定推进深度融入国际，这就是对全球团结的重大贡献。

联合国高度评价越南在融入国际一体化进程中的建设性、原则性和远见性，特别是在联合国维和行动、推动对话与多边合作，以及在联合国安理会、东盟、亚太经合组织（APEC）和其他多边机制中所展现的原则立场。



越南争取民族独立的历程堪称一部壮丽的英雄史诗



巴勒斯坦驻越南大使、外交使团团长萨阿迪·萨拉马（Saadi Salama）强调，越南人民经历了以1954年奠边府大捷为顶点的抗法斗争，又走过了以1975年国家统一告终的抗美救国战争，这一争取独立的历程堪称一部壮丽的英雄史诗。越南的独立不仅是一件历史事件，更是全世界受压迫民族追求自由的象征，证明了坚强民族的意志能够战胜任何强大的外来势力。

萨阿迪·萨拉马强调，越南书写了一篇辉煌的历史篇章——一个懂得将痛苦化为力量、克服困难并建设起发展与融入之国的民族故事。



越南将继续强劲发展



老挝驻越南大使 坎葆·恩塔万（Khamphao Ernthavanh）表示，在越南共产党英明领导下，越南人民克服了无数艰难挑战，取得了全面而巨大的成就。从一个深受战争摧残的国家，越南赢得了民族独立和国家统一，全面革新事业取得成功，经济社会取得跨越式进展。

越南目前已成为东盟第四大经济体。在国际舞台上，越南的地位和作用日益得到肯定与提升。越南在促进地区和全球和平、稳定、合作与发展方面的积极贡献，受到国际社会的高度评价。



老挝大使分享道：“我坚信，在党和政府的英明领导下，并凭借过去80年奠定的重要成就，越南将继续强劲发展，在现代化和国际融入道路上稳步前行，成功实现到2045年成为高收入发达国家的目标，并为地区与世界的共同繁荣作出更多积极贡献。”



越南的发展确实堪称非凡



澳大利亚驻越大使吉莉安·伯德（Gillian Bird）指出，除了近几十年来极为令人印象深刻的经济增长外，越南的对外活动同样值得关注。目前，越南已与194个国家建立外交关系，并与30多个国家建立全面战略伙伴关系。越南在国际舞台上的作用日益显著，积极参与包括联合国、世界贸易组织在内的多边组织。

越南还通过多项自由贸易协定构建起区域贸易网络，其中包括与澳大利亚的协定。可见，如今的越南是一个具有外向型视野并主动深度融入世界的国家。



新西兰驻越大使卡罗琳·贝雷斯福德（Caroline Beresford）也表示：“我们非常钦佩这一增长速度以及越南政府正在实施的改革政策。我认为，任何政府都需要经常性审视其行政体系，以确保组织合理并有效支持国家发展，而越南在这方面做得非常好。”



她对越南的未来充满乐观，并强调在这一进程中，新西兰将始终作为值得信赖的伙伴而与越南并肩同行。



深深钦佩越南人民的坚韧与活力



以色列驻越大使亚龙·梅耶（Yaron Mayer）指出，这是越南民族在独立、发展与国际融入征程上的重要里程碑，标志着充满自豪的历程。

“以色列深深钦佩越南人民的坚韧与活力，我们坚信越南将继续奋发向上，在国际舞台上取得更多辉煌成就。”以色列大使说道。（完）