越南国庆80周年：河内调整公交车和城轨交通运行 以服务阅兵游行总彩排及正式活动

为确保河内市公交车和城市轨道交通公共客运系统在全市范围内稳定、顺畅运行，并在总彩排日（2025年8月29日、30日）和正式纪念日（2025年9月1日、2日）最大程度满足人民的出行需求，河内市交通管理与运营中心已建议全市公共客运服务运营企业进行协调落实若干事项。

具体而言，按交通流线，服务于总彩排和正式纪念活动的具体运输方案如下：自实现交通分流之时开始，暂停18条公交线路的运行（包括24路、23路、31路、38路、Citytour 01、34路、55路、41路、146路、Citytour 03、159路、144路、E05、E07、E08、43TC、E11、Citytour 02）。

交通分流期间，将对52条公交线路进行调整，其中调整运行路线的线路：12条（16路、01路、03A路、30路、33路、27路、51路、42路、161路、E02路、E03路、48路、23TC路）；调整折返掉头的线路：39条（BRT01、11路、12路、28路、17路、36路、54路、02路、04路、13路、22A路、26路、32路、40路、50路、52路、90路、98路、99路、100路、107路、86路、08A路、08B路、09A路、09B路、19路、25路、35A路、49路、58路、60A路、65路、143路、142路、E09路、43路、47A路、69路）。

对39条公交线路的服务进行调整，以保障总彩排和正式纪念活动期间的安全运行：自交通分流之日起调整服务的线路：4条（35A路、25路、50路、26路）；调整服务并延长运营时间（延迟收班、提前发班）的线路：35条（BRT01、01路、02路、32路、90路、105路、107路、62路、66路、89路、91路、102路、114路、117路、124路、58路、E02路、E09路、72路、123路、28路、29路、20A路、20B路、22A路、92路、08A路、08B路、21A路、49路、60B路、157路、163路、E03路、43路），以运送乘客接驳城市轨道交通车站，并中转进入市中心。

对于河内市一人有限铁路公司，河内市交通管理与运营中心建议在2025年8月29日、30日以及9月1日、2日，制定运营方案，组织运行城市轨道交通2A号线和3.1号线，以服务总彩排和正式纪念活动。

据此，2025年8月29日和9月1日，将延长运营时间至次日凌晨3时10分（自8月29日5时30分至8月30日3时10分），列车运行间隔为每趟10分钟。

2025年8月30日和9月2日，运营时间为4时30分至22时00分。其中，4时30分至7时30分以及11时至14时，列车运行间隔为每趟6分钟；其余时段列车运行间隔为每趟10分钟。（完）