越南国庆80周年：旅日越侨心系历史性的巴亭广场

据越通社驻日本记者报道，9月2日上午，在越南驻日本东京大使馆气氛庄重而感人。在日本的越南侨胞齐聚一堂，通过大屏幕电视共同观看庆祝越南国庆80周年的盛大阅兵、游行活动现场直播。



在屏幕前，身在异乡的越南人仿佛沉浸在祖国的氛围中，当看到雄壮的军队在历史性的巴亭广场整齐步伐前进、鲜红的国旗迎风飘扬时，许多人眼眶湿润。在国歌庄严的旋律中，大家心潮澎湃，感受到民族独立日的神圣。



越南驻日本大使范光效强调，纪念国庆80周年是每一位越南人向伟大的胡志明主席、英烈和为民族独立自由而牺牲的前辈表达无限感恩的时刻。这也是海外越南人更加自豪、团结、紧密联系起来，为祖国建设和保卫事业贡献力量的重要契机，同时也是进一步促进越南与日本友好合作关系的重要机会。大使指出，侨胞的深厚情感是建设和保卫祖国的强大精神动力，并强调保持社区凝聚力以传承和弘扬越南文化的重要性。

在日越南人联合会副主席、埼玉越南人协会会长范廷商表示：庆祝国庆80周年是所有越南人无论在国内还是海外都更加深刻地认识到自己对祖国的责任的时刻。他强调，旅日侨胞的责任不仅是融入和在日本取得成功，还要切实为祖国的建设和发展作出贡献。



在场人们都表示能观看在巴亭广场举行的国庆80周年阅兵、游行活动感到激动和自豪，同时对国家未来发展充满信心。（完）