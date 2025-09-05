越南国庆80周年：推动创新与国际合作，为人民谋福祉

梅潘勇指出，近40年来，越南取得了巨大的成就。从计划经济体制转向社会主义定向市场经济体制，深度融入世界，吸引大量投资，成为全球增长最快的经济体之一。

2024年底，越南国内生产总值（GDP）约4760亿美元，比1986年增长逾百倍，位列东盟第4、全球第34。人均收入从不足80美元增至4700美元，预计2025年突破5000美元，迈近中高收入国家行列。多维贫困率降至1.93%，医保覆盖率超过93%；人均寿命达74.5岁；几乎所有儿童都能上学。越南人民在医疗、教育、就业、创新创业方面的机会不断扩大。越南重视保护弱势群体，推动性别平等与公民权利。

国际舞台上，越南积极参与多边机制，目前是联合国人权理事会成员，国家信誉与地位不断提升。

梅潘勇强调，越南坚定落实千年发展目标和可持续发展目标。每年将GDP逾34%投入社会领域，显著改善民生。

在全球危机频发的背景下，越南凭借巨大的政治决心与包容性发展愿景，被视为实施可持续发展目标的典范。未来，越南将继续推动绿色增长，发展教育、医疗和文化，保障和改善民生，保护环境，应用科技与创新，坚持“不让任何人掉队”。

梅潘勇同时强调以人民为中心的发展理念。这一观点体现在党的路线、2013年宪法及一系列政策法律中，涵盖减贫、教育、医疗、性别平等、保护儿童、残疾人和少数民族等领域。

越南加入了联合国有关人权的9项核心公约中的7项，积极履行报告义务，在人权理事会提出多项务实倡议，展现对话与合作精神。在政治稳定、经济增长和一体化进程中带来诸多机遇的同时，越南也面临不少挑战，诸如资源有限、地区发展差距、人口老龄化、环境污染、数字不平等等挑战。

梅潘勇表示，可以肯定，越南正稳步推进人的全面发展，把人权作为社会进步与公平的基石。尽管仍面临诸多困难，但所取得的成就已充分证明“以人民为中心”的方针是正确的，同时彰显了越南坚持改革创新、加强国际合作、为人民谋福祉的坚定决心。（完）