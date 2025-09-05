新闻
越南国庆80周年：国际媒体盛赞巴亭广场的壮丽盛况
与此同时，巴西《事实巴西报》（Brasil de Fato）和《世界行动报》（Opera Mundi）也分别刊文，盛赞越南民族的伟大节日，并强调越南与巴西合作前景广阔。
《事实巴西报》（Brasil de Fato）以《越南庆祝国庆80周年：从革命遗产到与巴西合作机遇》为题，回顾两国的历史渊源。文章指出，早在1912年，年轻的胡志明主席就曾在里约热内卢逗留，居住于圣特雷莎区，并在拉帕的一家餐馆工作。这段关于胡志明主席1912年里约之行的历史记载，正是无产阶级国际主义精神与越巴劳工运动联系的最早见证。文章指出，这种团结精神为两国友谊奠定了基石——自1989年正式建交以来，越巴关系正持续蓬勃发展。
同日，《世界舞台报》（Opera Mundi）也报道了越南国庆庆典的热烈氛围，重点评价了越南经济社会的革新成果。文章指出，越南国内生产总值已由1986年的80亿美元增长至2024年的4760多亿美元，人均收入达到4700美元。越南如今已成为全球增长最快的经济体之一，并在亚洲发挥着重要作用。
智利和巴西媒体的报道表明，越南国庆80周年不仅是民族的盛大节日，更是引发国际社会关注的重大事件。由此，世界看到了一个坚韧不拔、革新、融入国际社会的越南，也展望了越南与拉美各国乃至全球进一步拓展合作的广阔前景。
多家保加利亚媒体（如bta.bg、duma.bg、novinata.bg等）也同步报道了越南国庆80周年的庆典活动。
保加利亚《杜马报》发表社论《越南——80年的自豪与奉献》，强调1945年9月2日胡志明主席庄严宣读《独立宣言》，宣告越南民主共和国诞生的历史时刻。文章指出，近八十年来，在越南共产党领导下，依靠马克思列宁主义和胡志明思想，越南已跃升为世界前40大经济体之一，成为国际投资者青睐的目的地。
《土地报》（Zemya）刊发了对越南驻保加利亚大使阮氏明月的专访，重点介绍越南经济、社会、外交成就，以及基于75年传统友谊与保加利亚开展合作的潜力。
保加利亚通讯社（BTA）则以《越南以盛大阅兵庆祝独立日》为题，报道了在河内举行的隆重庆典。数万民众手持金星红旗，营造出浓烈的民族氛围。大规模阅兵展示了坦克、导弹、直升机、战斗机等武器装备，场面雄壮，彰显军队力量与全民大团结。文章并引用越共中央总书记苏林的讲话，强调以全民综合力量坚决捍卫独立、主权和领土完整的决心。
保加利亚媒体还关注到国庆期间的社会政策举措，如向全国民众发放国庆礼金、对近1.4万名服刑人员予以特赦（其中包括66名外国人）等。（完）