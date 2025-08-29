越南国庆80周年：公安力量出征 全力确保庆典、阅兵、游行绝对安全

8月29日上午，越南公安部举行出征仪式，部署力量确保八月革命胜利暨九二国庆80周年的庆典、阅兵、游行活动的安全有序。



在仪式上，公安部办公厅主任阮国瓒少将表示，深刻认识到确保“八月革命胜利暨九二国庆80周年”系列庆祝活动绝对安全的重要意义，贯彻落实越共中央总书记、政府总理、中央指导委员会和公安部长的指示，公安部庆典安全秩序小组在过去一段时间里已坚决、全面部署多项措施，目标和要求最高的是：“确保绝对安全，不发生任何突发情况，不出现哪怕最小的疏漏，不仅在庆典现场，而且在全国范围内。”



阮国瓒少将强调：“到目前为止，庆典安保工作总体顺利。两次综合演练及阅兵、游行彩排均取得良好效果，确保了绝对安全。一些不大困难和障碍，主要涉及交通压力和个别群众遵守意识，基本已得到安保小组的指挥、处理和解决。”

在发布出征令时，公安部副部长范世松强调：对庆典安保的要求是“以最高等级、最坚决的措施，确保绝对安全，不出现哪怕最小的疏漏；同时，还要为庆典的组织创造最有利条件，让人民能够共同享受并热烈响应庆典、阅兵、游行活动。”



为实现这一目标，公安部副部长要求各单位和地方公安机关对全体干部战士深入贯彻庆典安保工作的地位、作用、意义、目标、要求和任务；绝对不能主观、疏忽、麻痹大意，必须集中最高精力，全心全力，发挥综合力量，确保庆典活动的绝对安全与圆满成功。



公安部领导要求各单位、地方公安负责人教育干部、战士在执行庆典安保任务时要高度负责，克服一切困难，出色完成任务；严格遵守人民公安条例、礼仪、作风和文明举止；始终以积极精神为人民提供最大限度的指导和支持，确保总彩排、正式阅兵游行和部队回营全过程的绝对安全。（完）