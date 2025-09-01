越南国庆80周年：党和国家领导人入陵瞻仰胡志明主席遗容

值此越南社会主义共和国国庆80周年之际，9月1日上午，越共中央委员会、国家主席、国会、政府、越南祖国阵线中央委员会代表团前往胡志明主席陵敬献花圈和瞻仰胡志明主席遗容。



越共中央总书记苏林，国家主席梁强，国会主席陈青敏，中央书记处常务书记陈锦秀，中央书记处书记、越南祖国阵线中央委员会主席杜文战以及各位党和国家现任、前任领导人参加活动。



越南党、国家、祖国阵线领导同志们以无比崇敬和感恩之心，缅怀胡志明主席为党的革命事业和民族事业所建立的丰功伟绩。胡志明主席毕生为民族解放、国家统一斗争、建设独立统一的越南国家事业而奉献。代表团花圈缎带上写着：“永远铭记伟大的胡志明主席”。



80年前的1945年9月2日，胡志明主席在巴亭广场庄严宣读《独立宣言》，宣布越南民主共和国（即今天的越南社会主义共和国）成立。胡志明主席郑重宣告：“越南有权享受自由和独立，而事实上已成为一个自由、独立的国家。全体越南人民决心以全部精神和力量、生命和财产来保卫这一自由和独立的权利”。



全党、全军、全国人民坚定不移地走胡志明主席所选择的道路，努力创造性地运用胡志明思想，把他所留下的革命事业推向新的高度，使越南能够同五洲强国并肩而立。

走过80年自豪与光荣的历程，庆祝国庆80周年是全国回顾光辉历史征程，进一步确认祖国建设与保卫事业各伟大成就的的契机。这也是当代各世代回顾、继承并继续弘扬坚韧与创新精神，推动国家迈入繁荣、文明的发展新纪元的机会。



随后，越共中央委员会、国会、国家主席、政府、越南祖国阵线中央委员会代表团前往位于北山路的烈士英雄纪念碑前敬献花圈和敬香，缅怀各位英雄烈士。



党、国家领导人向为祖国的独立和自由与人民的幸福英勇奋斗和不惜牺牲生命的民族优秀子女表达感谢之情。代表团的花圈缎带上写着：“永远铭记英雄烈士的功劳”。



同日上午，中央军委—国防部、中央公安党委—公安部、河内市委、市人民议会、市人民委员会、市祖国阵线委员会代表团也前往胡志明主席陵瞻仰，并在英烈纪念碑敬献花圈缅怀英雄烈士。（完）