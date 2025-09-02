越南国庆80周年：亿万颗心同频共振

“清晨明净，仿佛当年秋天”——这一诗句，在9月2日的清晨，回荡在每一位走上河内街头，与同胞们一同参加八月革命胜利与九二国庆80周年庆典的人心中。

这一刻，首都河内化为 “人海-旗海-信念之海”。不只是河内，从全国各地汇聚而来的上亿颗心，都随着雄壮的行进步伐共鸣。

前一夜起，通向巴亭广场以及阅兵、游行路线的街道，已人潮涌动。有人来自遥远的高山，有人来自中部、南部等。每个人都怀着共同的心愿：亲眼见证这一历史时刻。

64岁的富寿省老者阮文榴动情地说：“我年纪大了，还从未亲眼看过阅兵。我我们夫妻俩昨天就赶来，只盼能融入独立日的氛围。”

66岁的清化省人黎氏海则说：“虽然看过预演，但八十年才有一次盛典，必须亲眼再看一次。”

无数老战士彻夜守候在巴亭广场周围和阅兵路线旁。没人觉得疲倦，因为心中燃烧着 独立的精神与今日和平的喜悦。69岁的宁平退伍军人阮文莫回忆：“我曾是战场上的士兵。今天凌晨三点赶到河内观看国庆80周年阅兵，我感到无比自豪和激动。”

来自岘港的、曾参加胡志明战役的老兵吴成波提前一天抵达首都：“当飞机落地河内，我满怀激情。庆典盛大隆重，人民热情洋溢。特别是在这一节日，国家为每位公民发放10万盾，意义深远，让人民对党和国家的领导充满绝对信任。”

今晨的河内，鲜花与国旗交相辉映。整洁的街道，繁忙的安保力量与志愿者，热情帮助民众。清化退伍女兵阮氏妙感慨：“我们凌晨两点出发，六点半到达河内。一路上得到志愿者悉心照顾，还送水送点心。这份氛围让我感到满怀激情、幸福无比，更深深爱着祖国。”

当仪式正式开始，国歌雄壮奏响，从白发苍苍的老人、胸前挂满勋章的老兵，到稚气未脱的孩童，人人无不庄严肃立，双眼凝望高高飘扬的金星红旗。没有人提醒，但所有人齐声高唱。辽阔人海中，歌声嘹亮激昂，回荡不绝，伴随一只只庄重按在心口的手，汇聚成一曲气壮山河的交响，让无数人热泪盈眶。

今日清晨，首都的街道上，每一步铿锵有力的行进，每一曲激昂高亢的旋律，都直抵人心深处，唤起神圣而炽热的民族自豪感。

八十年过去了，那宣告独立的秋日壮歌，依然回响在这片土地上，激励着一代又一代越南人坚定向前。今日这人海同频、心潮共振的场面，正是最有力的证明：民族的力量，不在别处，就在同心同愿、同向同行的亿万颗心。（完）