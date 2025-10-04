越南国家银行：累计清理1.54亿账户，拦截异常交易1.5万亿越盾

越南国家银行近日宣布，全国已完成1.54亿个银行账户的清理工作，约30万名客户因涉嫌参与诈骗等违法交易被警示并暂停交易，涉及总金额约1.5万亿越盾。



国家银行信息技术局局长黎黄正光表示，截至2025年9月，国家银行已主动提议削减或简化298项行政手续中的124项，占比41.6%，累计缩短审批时间数百天，节约成本超过76亿越盾。



在反洗钱与数据治理方面，反洗钱局联合公安部刑警局（C06）完成了对1.54亿个账户和3600万份客户档案的清理，进一步提高了反洗钱及防扩散融资相关数据库的准确性。国家信用信息中心也协同C06，核对约5700万份档案，清理出4450万份客户信用档案。

在技术应用方面，截至2025年9月底，全国已有57家银行和39家支付中介机构在移动银行系统中集成生物识别身份验证功能。目前已完成1.289亿个个人客户档案和130万个机构客户档案的生物识别身份验证，实现数字渠道交易账户全覆盖。

近期，国家银行识别出约60万个可疑账户，并与各银行协同，向近30万名客户发出风险预警，成功拦截约1.5万亿越盾的异常交易。



黎黄正光局长指出，经过客户数据清理和生物识别信息核验，个人客户因诈骗造成的资金损失数量较2024年同期下降59%，收到诈骗资金的个人账户数量也下降52%。



此外，针对加密资产可能带来的洗钱风险，国家银行反洗钱局副局长阮氏明诗表示，国家银行已会同相关部委，落实政府于2025年9月9日颁布的第05/2025/NQ-CP号决议，在加密资产市场试点框架下推进四项重点任务，包括： 明确加密资产服务提供商的反洗钱义务；收集、处理并移交可疑交易信息； 加强国家银行、财政部、国家证券委员会与公安部之间的协调；推动国际合作，提升反洗钱工作效率。



阮氏明诗补充说，国家银行正在研究制定具体指引，协助金融机构依法开展加密资产市场相关服务，确保符合反洗钱、反恐融资及防扩散融资的法律要求，同时兼顾加密资产市场特性。（完）