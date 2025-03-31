越南国家统一50周年：意大利专家眼中4月30日大捷的深刻政治意义

斯特凡诺·博尼劳里作出了深刻评价并强调，4月30日历史性大捷对越南命运乃至世界革命运动具有重大政治意义。他认为，1975年4月30日的事件标志着多年几乎不间断战争的结束，在这场战争中，越南人民被迫面对世界上最强大的三支军队，包括日本法西斯、法国殖民者和美国帝国。在这一重要时刻，不仅全体越南人民，而且全世界人民、青年、反帝国主义者以及多年来大力支持越南解放斗争的力量都表达了对胜利的喜悦。

社会主义建设前四十年，越南除了统一国家之外，还在发展生产力、普及全民教育等方面取得伟大成就。

越南社会主义事业不断取得重要成就，但社会主义道路仍然漫长而艰难。只有保持自我批评和坚决创新的精神，视人民为目的而非工具，越南才能够继续走上人民80年前所选择的社会主义道路。

斯特凡诺·博尼劳里认为，全民族大团结精神不仅有利于取得1975年4月30日的历史性胜利，而且在越南的建设与发展事业中发挥了极其重要的作用。1969年5月10日，胡志明主席在遗嘱中写道：“我最终的遗愿是全党全民团结一致，为建设和平、统一、独立、民主、富强的越南而奋斗，为世界革命事业作出应有的贡献”。

4月30日大捷后，军事艺术与外交技巧相结合的最突出例子是“竹式外交”，即越南能够与世界所有大国保持积极的双边关系，而不必向它们屈服。越南平衡了各种相互竞争的地缘政治力量，通过与所有大国建立平衡的关系来追求国家利益，而不产生任何形式的依赖。

斯特凡诺·博尼劳里认为，为解决在数字经济和第四次工业革命背景下的当前问题，越南必须将国家利益和人民利益置于一切行动的中心，才能在复杂的国际环境下战胜一切困难。

对于4月30日大捷的教训，他认为，越南人民坚定不移捍卫祖国和民族独立的决心就是这场胜利的重要因素，为亚洲和非洲其他民族带来了极大信心。（完）