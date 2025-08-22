越南国家成就展览新闻中心在河内揭幕

为庆祝八月革命胜利80周年（1945.8.19–2025.8.19）和越南国庆80周年（1945.9.2–2025.9.2），8月22日下午，“国家成就展览：独立·自由·幸福80年征程”新闻中心揭幕仪式在河内举行。



文化体育与旅游部常务副部长黎海平在开幕式上指出，八十年来，在越南共产党的英明领导下，越南人民谱写了辉煌的历史篇章——从伟大的八月革命、震撼世界的奠边府大捷，到1975年春季总进攻实现国家统一。每一个前进的脚步，都凝聚着全民族的血汗与坚韧不拔的意志。八十年不仅是越南奋发自强的历程，更是一段从战争废墟中崛起、国际地位不断提升的壮阔征程。这一历程体现了全面革新与全民团结的伟大力量，国家在经济、文化、社会、国防、安全等各领域均取得重大成就。



为庆祝这一重大历史时刻，文化体育与旅游部牵头主办以“独立·自由·幸福80年征程”为主题的国家成就展览。该展览将于8月28日至9月5日举行，是系列庆祝活动的重要组成部分，旨在回顾历史、展示越南共产党、国家和人民在八十年建国卫国事业中取得的卓越成就，彰显党的领导力、国家治理效能以及全民的团结与创造力，进一步巩固民族大团结的力量。

黎海平表示，展览不仅是珍贵历史文物、资料和图片的陈列空间，更呈现越南八十年来的发展成果，帮助人民——尤其是年轻一代——理解独立与自由的宝贵价值，激发爱国精神与民族自豪感，增强建设繁荣幸福越南的使命意识。



关于新闻中心的功能，黎海平介绍，该中心将作为服务国内外媒体的指挥协调枢纽，及时发布展览相关信息，提供各类采访便利，充分满足新闻报道需求。



他呼吁新闻机构积极、准确报道展览盛况，拓展传播渠道，善用数字平台扩大展览影响力，同时广泛宣传推动未来经济社会发展的方案与目标，为国家实现在2025年经济增长8%以上贡献力量。



黎海平强调，文化体育与旅游部所属各单位将为国内外记者提供保障，确保新闻报道工作顺利开展，共同推动“国家成就展览——独立·自由·幸福80年征程”圆满成功。（完）