越南国家工业政策重点关注的各大内容

在过去10年里，越南工业取得了许多成就，对越南经济的贡献越来越大。

然而，我国的工业还未能满足国家工业化和现代化事业的要求。越共十三大明确指出工业化和现代化事业，以实现到2045年将我国建设成为高收入的发达国家的内容。

2021年至2030年的10年社会经济发展战略明确提出力争到2030年工业占GDP的比重提高到40%以上的目标。为成功实现上述目标，确保产品资源充分发挥基础力量，需要一个合适的工业生产政策，击中于一些核心内容。

影响工业生产的主要趋势

过去一段时间，越南工业一直根据短期目标发展，在具有竞争力和质量标准方面缺乏可持续性。国家和全球产品供应链中的民用工业和国防工业 之间乃至工业产业之间的联系不是很紧密。在当前背景下，我们可以看出三个对工业产品和工业产生业造成强烈影响的主要趋势：

第一是重点领域， 全球贸易流向随着《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》（CPTPP）、《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）等国际经济一体化计划的形成和发展，并迅速变化。这一事实给人们提出两大问题：标准和产品供应链，换句话说，市场要求优质产品和最准确，最短时间获得货物，致力于经济、生产和贸易活动的最终目标是获得产品，而不是金钱，因为金钱只是购买产品的一种手段。

第二是可持续发展：自然资本和人力资本之间的互动以制造产品大部分是通过工业生产完成的。因此，工业生产消耗自然资源并引起环境变化，例如：气候变化、对生活环境造成消极影响以及材料供应链中断的风险。

据联合国警告，地球上的生态系统正在持续退化或发生变化，生物多样性正在以人类历史上前所未有的速度下降。这是一个紧迫的问题，需要在资源利用、气候变化预防、污染减少和环境退化等方面有更有效的经济发展模式。

第三是产业集群对接：产业集群对接包括在一定区域空间内互助的辅助企业、供应商，教育、科研和专业培训基地。一个地区强大的工业生产联系将有助于在生产力、就业和私人投资方面在全球产品供应链中从战略上定位的产业集群，从而促进经济发展并创造强大的创新。

此外，世界历史表明，所有国家都必须一边建设国家，一边保卫国家。因此，国防工业与民用工业之间始终存在联系。例如，计算机、互联网、通信卫星和 GPS 等突破性军事技术产品的普及已实现民用目的。目前，许多研究人员认为，冷战结束后技术转移的趋势发生了逆转，民用工业产业逐渐在数字时代中对技术发展发挥主导作用。

需要关注的内容

鉴于上述特点，可以看出国家工业政策应重点关注以下内容：

一、产品标准化研发，在“物联网”时代，所有的产品都必须有合适的标准，才能相互连接，使自动化持续和实现效率最大化。我国现行的铁路系统不能发挥最大效果，主要原因是标准相对于运输、装卸货物的标准落后，而且无法与陆路、水路、空陆等其他交通基础设施，尤其是与国际技术基础设施相衔接。

需要通过着重研究、建设和开发以及国际合作来完善产品标准，如“越南制造”和相关标准（在技术、环境和社会3 个领域），以确保企业之间的健康竞争和良好产品质量，促进经济发展和有效融入国际。

二、在企业终身学习，众所周知，我国工人阶级是新形成和发展的，而且在瞬息万变的职业背景下，除了培训预算问题外，员工的时间非常有限。因此，在今天这样发展的数字技术的帮助下进行终身学习是实现提高劳动生产率目标的重要组成部分。然而，如果不将学习与绩效联系起来，企业将永远无法享受到终身学习的好处。要确保每位员工都有机会选择他们真正投入的培训目标，并且始终如一地为他们的工作绩效做出贡献，并与他们的个人事业发展密切相连。

三、改善融资渠道，有必要为数字时代的核心制造业和工业制定规划政策，以制定适当的财政和货币政策。特别是要研究并有效管理定价、税收和债券发行政策，以支持物流、能源、高科技等具有突破性和传播性的产品生产行业，而不是创造因非市场政策造成价格差异而致富的亿万富翁。

四、可持续发展，加强员工在三方劳动关系中的作用，以确保工业生产市场具有先进、可持续的工资制度、工作条件和保险政策。有必要建立独立和专业的雇主（主要包括先锋工业生产者）代表制度，确保数字时代工业生产发展政策策划的切实有效的三方机制长期运行。

此外，有必要发展并逐步应用更有效的经济发展模式，如从线性经济转为周转经济模式。这也是继续坚定地走绿色经济、低碳经济的可持续发展道路以及履行越南在《联合国气候变化框架公约》第26届缔约方大会（COP26）的承诺，实现到2050年实现净零碳排放目标。

五、产业集群对接，工业制造业发展在区域层面缺乏紧密衔接，将影响到竞争力和难以发挥优势，同时造成资源浪费和区域经济生态空间的规模经济不平衡，最终陷入国际债务陷阱。因此，有必要制定一项产业集群对接的政策，包括民用和国防工业相结合，以建设和保护国家。

国防工业发展先进技术，以确保国力优势。在发达国家，民用工业已受益于军事技术的发展。因此，军民两用应用对于军民两用技术的商业化和使用以实现共同发展目标是至关重要的。为确保可持续发展，国防工业需要加强与国内民用工业的结合。

拥有一个组织严密、发达、与民用工业联系紧密的国防工业是提高国家防御能力、保护人民和维护国家利益不可或缺的工具。国防工业乃至全国工业是全民国防的组成部分。因此，发展与国防工业相关的民用工业必须是创造越南独有产品的经济发展政策的重点。

因此，发展与国防工业相结合的民用工业生产必须成为创造越南独有产品的经济发展政策的重点。

强有力的工业生产发展政策以及建设产业集群之间的连接，特别是与国防工业对接将与周边有竞争力的辅助产业形成工业堡垒，为保卫和发展国家做出贡献。将发展产业集群对接空间战略与奉行胡志明主席的“以不变应万变”的外交政策完美结合必将确保国家的长存与强大。（来源：《越南人民军队报》）