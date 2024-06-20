越南国家主席苏林隆重举行晚宴 招待来访的俄罗斯总统普京

20日晚，越南国家主席苏林在河内大剧院隆重举行晚宴，招待对越南进行国事访问的俄罗斯总统弗拉基米尔·普京。

苏林在招待晚宴上发表讲话时指出，普京总统恰逢《越俄友好关系基本原则条约》签署30周年之际访问越南，为两国传统友好和全面战略伙伴关系开启新的发展阶段。

苏林强调了两国每年5月都纪念各自民族重大事件的巧合，强调越俄两国已并肩走过漫长的路程，一起迎接挑战并品尝了光荣。越南人民对自己优秀子女已加入苏联红军并在伟大卫国战争中牺牲而感到自豪，并永远不忘记苏联人民、俄罗斯人民在越南此前争取民族独立、自由和国家统一斗争以及当今建设与发展国家事业提供至情的支持。

苏林指出，数万名越南学生已在俄罗斯接受培训并成为宝贵的人力资源，为国家建设与发展事业做出重要贡献；同时强调，在最艰难的时期，俄罗斯同志和朋友一直与越南并肩同行，提供培训援助，为许多越南人搭建梦想的翅膀。

苏林强调了友情和始终如一的友好情谊是越俄两个民族的宝贵财富并已获两国历届领导和人民精心培育，不断得到培育和传承。

苏林同时对俄罗斯在普京总统坚定不移地领导下取得的重要发展成就，表示坚信以俄罗斯领导的决心、人民的努力、团结向前走的意志，俄罗斯国家将继续稳定和强大发展，政治社会稳定、经济活跃发展，同时一个强国的作用和威望不断提高。

苏林对越俄关系在各领域取得的积极进展表示满意，强调双方在多边机制和国际组织中保持密切配合，维护各自的合法利益，与国际社会携手应对全球挑战。

苏林表示，希望今后两国在国防安全、科技、文化、教育、体育、人文等领域加强合作，特别是扩大在能源、石油和天然气领域的合作。

普京对越南近年来取得的成就特别是经济社会的跨越式发展表示钦佩，肯定越南不愧为亚太地区最具活力的发展中国家之一，相信此访将有助于巩固和加强两国全面战略伙伴关系，造福两国人民，为两国美好未来创造新机遇。

此前，苏林和普京总统共同欣赏赞美越俄友谊，展现越南人民对俄罗斯朋友的深厚感情的交响音乐会。（完）