越南国家主席苏林正式宣誓就职

国家主席苏林在神圣的金星红旗下，在国会及全国选民和同胞面前宣誓绝对忠诚于祖国、人民、越南社会主义共和国宪法；努力完成党、国家和人民赋予的任务。

国家主席强调将同越共中央委员会、政治局、书记处同志一道不断提高党的领导能力、执政能力和战斗力；坚决反腐腐败反消极，防止和击退“自我演变”、“自我转化”；密切党群关系；发扬社会主义民主，加强秩序和纪律；集中经理建设先进、富有民族特色的越南文化；全面同步推进国家革新事业和现代化进程。

5月22日上午早些时候，越南第十五届国会第七次会在国会主席陈青敏的主持下选举苏林为越南社会主义共和国主席。

国会秘书长、国会办公厅主任裴文强在会议上颁布了有关选举苏林为越南社会主义共和国主席（2021-2026年任期）的决议草案。其中，越南国会决定由越共中央政治局委员、公安部部长、第十五届国会代表苏林担任越南社会主义共和国国家主席（2021-2026年任期）。该决议自国会通过之日起生效。

国会通过电子系统表决通过选举越南社会主义共和国国家主席（2021-2026年任期）的决议。在座的473名代表中的472名投赞成票（占国会代表总数的96.92%），通过了选举苏林为2021-2026年任期越南社会主义共和国主席的决议。（完）