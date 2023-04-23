越南国家主席武文赏出席2023年全国人道主义月启动仪式

4月23日，越南国家主席武文赏在芹苴市出席由越南红十字会和芹苴市人民委员会联合举办的2023年全国人道主义月启动仪式暨国际红十字与红新月国际委员会成立160周年纪念活动并发表讲话。

2023年全国人道主义月启动仪式上，各组织、企业和个人共捐款或承诺捐款超过4850亿越盾。

自2018年举办“人道主义月”以来，越南红十字会共动员了超过2万亿越盾的援助款项，帮助超过430万名贫困人口和处境困难群众。

2023年全国人道主义月启动仪式上，越南红十字会中央委员会主席裴氏和宣布，中央政治局已任命越共中央政治局委员、越南国家主席武文赏为越南红十字会名誉主席（任期为2022年至2027年）。

武文赏表示，5年来，人道主义月已帮助提高广大民众的认识，传播社会团结友爱和互助共进精神。相信以“从我们心中-携手共建博爱社区”为主题的2023 年全国人道主义月和“好人好事，携手建设博爱社会”运动将成功动员至少4000亿越盾，帮助100万困难群众。

武文赏呼吁国内外机关、组织和个人继续支持和陪伴越南红十字会，为贫困和弱势群体提供更多、更有效的帮助，感谢红十字会与红新月会国际联合会和国际友人一直以来对越南人道主义活动给予的关心和支持。

武文赏表示，66年来，越南红十字会一直是红十字会与红新月会国际联合会的积极一员，为困难群众、战争受害者、受灾群众提供援助，积极参与人民初级卫生保健，动员组织和个人参加人道主义活动。作为联合国和世界人道主义运动责任担当的一员，越南还积极主动参与国外的人道主义活动。

武文赏同与会代表共同启动了2023年全国人道主义月和“好人好事，携手共建博爱社区”运动。

此前，武文赏走访慰问在芹苴大学参与无偿献血活动的志愿者，参观人道主义救援展区。（完）