据越通社特派记者报道，10月19日，正在中国北京出席第三届“一带一路”国际合作高峰论坛的越南国家主席武文赏会见了华为技术有限公司董事长梁华。

武文赏强调，越南十分重视数字化转型和数字经济并正集中加大对数字化转型、数字经济建设的投资力度。越南呼吁从政府至私人，国内外投资者的合作，参与数字基础设施、数字人力资源和数字体制等的建设过程。武文赏表示，越中关系正呈现良好发展势头，越南欢迎和希望越来越多包括华为在内的拥有经济实力、发展水平高的企业赴越南投资和进行合作。

武文赏高度评价华为在越南投资兴业过程中取得的成果，希望华为将继续与越南有关机关和企业保持积极和有效合作，从而开展数字基础设施、扩大5G覆盖率和数字人力资源培训等。

梁华表示希望，在越南政府和有关机关的支持和信任下，华为愿为提高越南数字竞争力做出积极贡献。华为也希望为越南数字经济、数字社会发展和能源转型过程做出更多贡献，帮助越南将先进技术应用于农业和制造业发展。他同时表示，华为正同一些大学合作开展人才培训，公司愿在数字人才培训领域与越南进行合作。

梁华还强调，华为将继续为越南经济社会发展贡献各价值。今后，华为将加大投资力度，帮助越南朝着多行业、多样性和均衡发展方向推进数字化转型。

*19日下午，越南国家主席武文赏会见了中兴通讯股份有限公司董事长李自学。

武文赏高度评价中心通讯在越南的经营业绩和生产经营合作成果。目前，该公司是越南许多电信公司的客户和大伙伴。武文赏表示，越南十分重视数字化组韩星和数字经济发展。越南希望中国企业，尤其是大型、拥有现代和高科技企业扩大对越投资，巴现代、高效的技术和生产线带到越南。

武文赏高度评价中国投资者已在越南开展超4000个项目，注册资金超260亿美元。2023年前9月，中国以注册资金29亿美元的成绩首次成为越南第二大投资来源国。武威文赏相信，今后中兴通讯将与越南企业进行密切和有效的合作，为越中合作关系发展做出贡献。

武文赏还指出，越南国家和政府十分重视改善营商投资环境，为企业和投资者赴越南投资兴业创造更便利条件。

李自学介绍了中兴通讯的发展情况和经营业绩，表示希望为越南数字基础设施建设做出贡献，助力越南经济发展过程。（完）