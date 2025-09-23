越南国家主席梁强：越南始终珍视美国爱好和平人民的深厚情谊

会见吸引了来自美国多个州的友好人士代表。他们长期以来在争取民族独立斗争、战后重建以及促进越美关系正常化与发展等方面为越南作出了重大贡献。



国家主席梁强发表讲话 图自越通社



美国友好人士在发言中回顾了与越南的深厚情谊，分享了感人的故事，并强调将继续促进两国人民交流与合作；高度评价越南人民在越南共产党领导下，在实现经济社会长足进步、人民生活水平显著提升、发展社会主义定向市场经济方面取得的巨大成就；对越南在国际局势波澜云诡所展现的韧性表示钦佩。



国家主席在活动上强调，越南党、国家和人民始终铭记并珍视美国爱好和平人士和朋友们对越南人民在争取民族独立、实现国家统一的斗争时期和当今建设与保卫祖国的事业中给予越南的深厚情谊、宝贵支持和无私帮助。



国家主席深情回顾了众多美国爱好和平人士与友好朋友们曾积极支持越南的正义斗争，为结束战争、恢复和平贡献力量的故事；也提及许多美国退伍军人与各界人士克服历史阴影，重返越南参与战后重建工作，包括寻找失踪军人、援助橙剂受害者、开展排雷行动等感人善举。



国家主席指出，秉持“搁下过去、超越分歧、面向未来”的精神，越美建交三十年来，两国关系实现了跨越式发展，越南已成为美国重要的贸易伙伴。



2023年9月，双方关系提升为“致力于和平、合作与可持续发展的全面战略伙伴关系”，这一历史性里程碑使越美关系成为国际关系中化解隔阂与和解的典范。



国家主席强调，在新关系框架下，民间外交是越美关系的重要支柱，既构成坚实的社会根基，也成为增进互信、联结民心、推动双边关系持续向前的重要桥梁。



梁强介绍，建国八十年来，特别是近四十年实施革新政策以来，越南取得了一系列历史性成就：从一个贫困落后、饱受战争创伤、长期遭遇封锁禁运的国家，逐步发展为中等收入经济体；国内政治社会稳定，国防安全得到巩固，民生持续改善。目前，越南经济规模位居世界第32位,跻身全球前20大贸易国家之列，与194个国家建立外交关系，同38个国家结为战略伙伴或全面伙伴（包括联合国安理会五大常任理事国），并积极参与70多个重要国际组织。



谈及越南将于2026年初召开第十四次党代会，国家主席指出，这将是越南步入新发展阶段的关键里程碑。越南将继续发扬“自主、自信、自立、自强、民族自豪感”的精神，力争到2030年成为中等偏上收入发展中国家，到2045年建成高收入发达国家。



国家主席重申，越南始终奉行独立自主、和平、合作、友好、发展的外交方针，坚持多边化、多样化战略，积极主动、全面深入地融入国际社会。



国家主席梁强和与会代表合影 图自越通社





梁强希望美国朋友继续关心并支持越南及越美关系发展，推动两国各界以灵活方式加强交流合作，拓展民间外交与人文往来，不断增进相互理解与友好情谊。



梁强期待美国朋友与伙伴进一步发挥桥梁纽带作用，促进双方企业、地方对接，深化经贸投资合作，特别是在科技创新等关键领域实现突破。



国家主席同时呼吁美国朋友和伙伴继续支持越南处理战争遗留问题，包括清理橙剂污染区与未爆炸物、援助受害民众；协助搜集信息，加速寻找并归葬越南部队遗骸；并重申越方将继续全力配合美方，推进搜寻在越失踪美军遗骸的工作。



谈及发展前景，国家主席强调，今日越南是一个充满活力的发展中国家，也是安全、富吸引力的投资目的地。越南人民热爱和平、热情好客，民族坚韧自强，矢志实现“民富、国强、民主、公平、文明”的奋斗目标。



国家主席表示，越南期待美国朋友与伙伴继续为越南的国家建设与越美全面战略伙伴关系的深化作出积极贡献。（完）

