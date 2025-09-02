越南国家主席梁强抵达北京出席世界反法西斯战争胜利80周年纪念活动

越南国家主席梁强2日晚率高级代表团抵达北京，应中共中央总书记、国家主席习近平邀请，将于9月4日至4日出席世界反法西斯战争胜利80周年纪念活动并对中国进行工作访问。



在北京国际机场迎接梁强主席和越南代表团的有：中国人力资源和社会保障部部长王晓萍，全国人大常委会委员、北京市人大常委会副主任闫傲霜以及中国驻越南大使何炜。越方出席迎接的有越南驻华大使范清平、大使馆干部和工作人员，以及旅居中国的越南社区代表。



世界反法西斯战争胜利80周年纪念活动是一项具有重大国际意义的盛事，既是对历史伟业的深刻缅怀，也是对当代国际秩序核心价值的庄严重申——坚守和平、捍卫独立与主权、推动平等合作、实现共同发展。



梁强主席出席此次纪念活动，充分彰显了越南坚持独立自主、推动外交关系多样化与多边化，积极主动、全面深度融入国际社会的坚定方针。此举也体现了越南致力于为地区乃至全球的和平稳定、合作共赢与可持续发展作出更加积极和负责任的贡献。

除出席纪念活动外，梁强主席在此次访问期间还将开展一系列双边活动。在当前中越两党、两国关系不断深化、务实和全面发展的背景下，梁强主席的访问具有重大而深远的意义。



自2023年12月两国将关系提升为“具有战略意义的命运共同体”以来，越中关系保持积极发展势头，呈现出全方位的显著进展，锚定了政治互信更高、安全合作更实、务实合作更深、民意基础更牢、多边协调配合更紧、分歧管控解决更好的“六个更”总体目标。



自2025年初以来，值庆祝中越建交75周年（1950年1月18日－2025年1月18日）之际，双方保持密切的高层和各级交流与接触，从而有助于增强政治互信，进一步巩固两党两国关系的政治基础。良好的政治关系为经济合作特别是双边贸易发展注入了重要动力。双方持续保持合作机制，使双边经贸合作稳步向着更加平衡、可持续的方向发展。

近年来，经贸合作始终是越中关系中的亮点。多年来，越南一直是中国在东盟中的最大贸易伙伴，目前已成为中国全球第四大贸易伙伴。2024年越中双边贸易额达2052亿美元，2025年前7个月达1364.7亿美元。



此外，近年来两国在人文交流、教育和文化合作方面也十分活跃。值庆祝建交75周年暨“2025越中人文交流年”之际，两国各部委和地方积极组织多样化的交流活动。两国在国际论坛上的合作也不断扩大。



在访问期间，梁强主席将与中国主要领导人举行会谈和会见。这将是双方继续巩固和推动两国高层共识落地实施、进一步增强政治互信、推动各领域互利务实合作的重要契机，同时也为地区与世界的共同发展作出贡献。



此外，梁强主席还将与出席纪念活动的其他国家和国际组织领导人举行会晤。这也是越南拓展与地区及国际重要伙伴关系、推动务实合作、广泛宣传建国80年来的经济社会发展成就的重要机会，从而向世界传递积极、可信赖的越南形象。（完）