越南国家主席梁强圆满结束赴美出席第80届联大高级别一般性辩论之行

在美国期间，梁强出席了纪念联合国成立80周年高级别会议，在第80届联大高级别一般性辩论和全球气候行动特别高级别活动上发表重要讲话，并与多国领导人和国际组织负责人举行双边会晤。



在第80届联大高级别一般性辩论上，梁强发表了以“弘扬和平价值，推动强有力转型，共创可持续未来”为主题的重要讲话。他强调，80年来，联合国始终是人类共同追求和平、合作与发展的象征，建立在普世价值基础之上，包括人权、民族独立、平等、民主和社会进步。



分享一个从战争废墟中重生并正在奋力迈向繁荣富强和幸福的越南故事，梁强重申，越南愿竭尽全力，与各国一道，携手承担共同责任，迎接挑战，实现强有力转型，共同建设一个和平、稳定、繁荣与可持续发展的世界，为人民谋幸福。

越南国家主席梁强偕夫人及越南高级代表团在纽约肯尼迪国际机场的送别仪式。图自越通社

在美国期间，梁强会见了联合国秘书长古特雷斯、联大主席贝尔伯克和奥地利总理施斯托克尔、巴拉圭总统佩尼亚、塔吉克斯坦总统拉赫蒙、保加利亚总理热利亚兹科夫、葡萄牙总统德索萨、伊拉克总统拉希德、土耳其总统埃尔多安等多国领导人。



与此同时，梁强还会见了美国领导人、美国大型企业集团高层，出席与传统伙伴及知名学者的座谈，参加越美老兵交流活动，会见越南驻美机构工作人员和旅美越侨代表，并主持在纽约举行的越南国庆80周年庆典。这些活动凸显了越南高度重视发展与美国关系的政策，特别是在经贸、投资、科技等领域，推动两国高层达成的协议与承诺落到实处。



梁强此行在多边与双边层面均取得了圆满成功，彰显了越南在解决全球性问题中的积极贡献和日益提升的国际地位，同时进一步深化越美关系及越南与各国的合作，为地区与世界的和平与发展作出应有贡献。（完）