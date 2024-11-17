越南国家主席梁强圆满结束对秘鲁的正式访问并出席2024年APEC领导人会议周之旅

2024年亚太经合组织领导人会议周期间，梁强出席并在亚太经合组织第三十一次领导人会议、2024年亚太经合组织工商领导人峰会、亚太经合组织（APEC）领导人同东道主嘉宾对话会等会议上发表重要讲话。



梁强在亚太经合组织领导人会议周上的讲话再次传递了关于越南迈入民族奋发图强新纪元、一个充满活力、创新也是国际投资者的领先目的地的越南的强烈信号。梁强的讲话得到了APEC领导人和工商界的响应和高度赞赏。



另外，梁强还与亚太经合组织经济体领导人进行了一系列双边会晤与接触。



值此机会，梁强应秘鲁总统迪娜•博卢阿特的邀请对秘鲁进行正式访问。这是越南国家主席首次对秘鲁进行正式访问。此访在纪念两国建交30周年之际进行，被期待将成为一个历史里程碑，夯实两国之间的良好政治关系基础，助力提高两国在各潜在领域的合作并推动两国关系迈向新台阶。



访问期间，梁强与与秘鲁总统迪娜·埃尔西利娅·博鲁阿尔特·塞加拉举行会谈；会见秘鲁部长会议主席古斯塔沃·阿德里安森、秘鲁国会主席爱德华多·萨卢安纳、最高法院院长哈维尔·阿雷瓦洛·维拉。 在各场会谈与会见中，秘鲁领导人强调重视发展与越南各方面友好合作关系，并相信此访将为两国关系迈入新的、更加发展阶段注入重要动力。



值此机会，秘鲁总统迪娜•博卢阿特向梁强主席授予秘鲁“大十字太阳”勋章，利马市政府向梁强授予首都利马象征钥匙及荣誉嘉宾资格，以示对此次访问的敬意，同时表达秘鲁国家和人民对越南国家主席乃至越南人民的尊重和深厚感情。

越南国家主席梁强此次出席2024年亚太经合组织领导人会议周以及对秘鲁进行正式访问是落实越南关于外交关系多边化、多样化，愿做国际社会的朋友、可靠伙伴、积极且负责人成员的一贯外交政策的重要一步，为推动越秘多方面合作关系迈入充满活力、实质性和更加有效发展的新阶段注入新动力，同时肯定越南在亚太地区和世界上日益增长的新姿态、新作用和新地位。（完）