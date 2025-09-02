越南国家主席梁强出席世界反法西斯战争胜利80周年纪念大会并访华：推动越中关系日益牢固、务实、高效

应中共中央总书记、中华人民共和国主席习近平邀请，越南社会主义共和国主席梁强于2025年9月2日至4日出席在中国举行的世界反法西斯战争胜利80周年纪念大会并对中国进行工作访问。

此访系梁强就任越南国家主席后首次访华，正值2025越中建交75周年（1950年1月18日—2025年1月18日）框架下的“越中人文交流年”之际，有助于推动越中关系日益牢固、务实、高效。同时，出席在中国举行的纪念世界人民反法西斯胜利80周年大会，也是越南就世界和平、安全与发展问题宣示负责任声音的机会。

继续彰显越南的外交政策

越南驻华大使范清平指出，在北京天安门广场举行的世界反法西斯战争胜利80周年纪念大会，是具有全球意义的盛事，不仅重温了一个重大历史节点，也重申了奠定当代国际秩序的基本价值：和平、独立、主权、平等合作与共同发展。

越南是曾经历漫长艰苦的民族独立战争的国家之一。越南人民比任何人都更深刻理解独立、自由与和平的价值；深切同情世界各民族在反法西斯、反压迫剥削斗争中所遭受的损失，珍视他们作出的巨大牺牲。

因此，梁强主席出席此次纪念大会，继续彰显越南独立自主、国际关系多样化、多边化，主动积极、全面、深度和高效融入国际体系，为地区与世界的和平、合作与发展作出积极、负责人的贡献的外交政策。

范清平大使强调，世界人民反法西斯战争胜利80周年纪念大会与越南举办的八月革命升级暨九二国庆80周年庆典相呼应，充分展现了越南民族在新时代为维护地区与世界和平、营造合作发展与繁荣环境所持有的强烈愿望、意志和决心。

推动越中关系日益稳固、务实、高效

除出席纪念大会外，梁强主席此行将在中共开展多项双边活动。

梁强此次访华与中国全国人大常委会委员长赵乐际赴越出席越南八月革命暨九二国庆80周年庆典(8月31日至9月2日)，以及越南政府总理范明政出席上海合作组织峰会并进行工作访问（8月31日至9月1日）几乎同时进行。其充分体现了两党两国在民族解放斗争历史和当今国家建设发展事业中始终“肩并肩”的深厚情谊。

近年来，越中关系保持稳固发展势头并取得了积极成果。特别是自2023年12月两国关系提升为具有战略意义的命运共同体以来，双边关系持续呈现积极向好局面，在多个领域出现了全面而显著的转变，形成了“六个更”的新格局：政治互信更高、安全合作更实、互利合作更深、民意基础更牢、多边协调配合更紧、分歧管控解决更。

2025年初至今，在纪念越中建交75周年（1950.1.18-2025.1.18）背景下，双方保持密切的高层及各层级交往与接触。频繁的高层互访交往有助于增强政治互信，巩固两党两国关系的政治基础。

良好的政治关系为经贸合作发展，特别是双边贸易发展提供了动力和重要基础。双方常态化运行双边经贸合作机制，推动双边经贸合作朝着更加平衡、可持续的方向稳定发展。

多年来，经贸合作一直是两国关系的亮点。越南多年保持中国在东盟内的最大贸易伙伴地位，现已成为中国第四大贸易伙伴（仅次于美国、日本和韩国）。2024年越中双边贸易额达2052亿美元；2025年前7个月达1364.7亿美元。

在投资领域，截至2025年1月底，中国在越南的累计有效投资项目5195个，注册资本总额312.6亿美元，在对越投资149个郭家河地区中排名第六。仅2024年，中国在越南新批项目数量居首，共955个，注册资本47.3亿美元，居第三位。2025年前7个月，中国新投资项目695个（名列首位），注册资本22.7亿美元（居第二位，仅次于新加坡）。

在旅游方面，2024年越南接待中国游客共374万人次，同比增长114%，占越南入境国际游客到访量的21.26%，位居第二，仅次于韩国。2025年前7个月，中国游客超过310万人次，占越南国际游客总数的25.5%，位居榜首。

此外，两国间民间交流、教育文化合作近期亦十分活跃。值越中建交75周年框架下的“2025越中人文交流年”之际，双方各部委和地方积极开展多样化交流活动，两国在国际多边场合的合作亦不断扩大。

在当前两党两国关系深入、务实、全面发展的背景下，梁强主席此次访问具有重大而深远意义。

越南外交部常务副部长阮明宇表示，按计划，梁强主席将与中国主要领导人举行会谈、会晤，这是双方领导人再次巩固并落实高层共识，进一步增进政治互信，推动两国在各领域开展互利务实合作的重要契机，同时也将为地区与世界的共同发展作出贡献。

此外，在此访期间，梁强主席还将与出席纪念大会的多国领导人及国际组织代表举行会晤，这是越南深化友好合作关系、扩大对外交流、宣传建国80年来经济社会发展成就的重要机会，从而向世界传递关于越南国家和人民的积极可信的信息。（完）