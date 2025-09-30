越南国家主席梁强会见古巴全国人民政权代表大会主席拉索

梁强重申，越南领导层高度重视深化与古巴在各领域的合作关系，特别是经贸和投资领域，以两国建交65周年（1960-2025）为契机，发挥双方优势，使两国合作水平与越古特殊关系相称。



埃斯特万·拉索·埃尔南德斯代表古巴共产党、国家、国会和人民就越南今年第9号和第10号台风造成的损失向越南表示团结精神和慰问之情，相信越南人民将尽早战胜灾害，重建家园。



埃斯特万·拉索·埃尔南德斯强调，"越南-古巴情谊65周年"募捐活动生动体现了两国之间始终如一的团结友好情谊。他强调，古巴始终珍视并铭记越南长期以来所给予的团结之情、真诚陪伴与切实支持。 双方对越共中央总书记、国家主席苏林于2024年9月对古巴进行的国事访问，以及古巴国家主席米格尔·迪亚斯-卡内尔·贝穆德斯（Miguel Diaz-Canel Bermudez）于2025年9月对越南进行的国事访问予以高度评价，认为这些访问具有重要里程碑意义，巩固了两国政治互信，并开辟了经济、贸易与投资合作的新方向。



双方确认将指导相关机构有效落实各项承诺，特别是在粮食安全、能源、生物技术及其他潜在领域的承诺。



梁强强调，越南愿分享近40年革新与融入国际社会所积累的经验，推动多方面合作，特别是双方关注领域的合作，为两国的稳定和发展做出贡献。



埃斯特万·拉索·埃尔南德斯强调，古巴国会将与越南国会紧密协作，加强高层互访、地方及议员交流；落实越古议会合作委员会会议的成果；为在古越南企业创造便利条件；加强年轻一代对两国关系的宣传教育。他强调，古巴希望学习借鉴越南革新和国家发展的经验，并将其视为帮助古巴克服当前困难、取得如越南般成就的典范。（完）

越通社