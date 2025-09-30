越南国家主席梁强会见俄罗斯国家杜马主席维亚切斯拉夫·沃洛金

梁强表示，沃洛金此访是重要里程碑，为两国75年来建立和培育的紧密且有效的关系注入新动力。



梁强强调，如果没有十月革命，没有反法西斯战争的胜利，以及前苏联对越南抗战和重建事业的真挚支持，就不会有今天的越南。



越南始终重视并希望不断巩固和发展与俄罗斯的传统友好和全面战略伙伴关系。



梁强建议，俄罗斯国家杜马主席与越南国会支持和推动落实两国高层达成的协议，同时创造有利的法律框架，排除困难和障碍，将越俄关系推向新的高度，在各个领域取得实质性进展。



双方代表合影。图自越通社

梁强表示，相信越俄传统友好和全面合作关系将日益得到巩固和发展，造福两国人民，服务于地区和世界的和平、稳定与合作。



维亚切斯拉夫·沃洛金感谢越南领导和人民的隆重接待，并强调，俄罗斯联邦议会始终重视与越南的传统友好和全面战略伙伴关系。维亚切斯拉夫·沃洛金同时重申，俄罗斯各机关和政党领导始终高度支持发展对越关系，并希望不断加强两国友好合作关系和多领域合作，造福两国人民。



维亚切斯拉夫·沃洛金认为，需要进一步发挥两国议会合作委员会和友好议员小组的作用，促进代表团互访、分享立法和监督经验、完善法律体系，从而使双边议会合作持续走深走实。他强调，俄罗斯国家杜马将继续支持、鼓励两国各部委、行业和企业有效落实高层协议，特别是越共中央总书记苏林和国家主席梁强与普京总统关于推动经贸、能源、教育培训等双方具有合作潜力、优势和经验的领域合作所达成的共识。



两位领导一致同意继续加强政治互信，推动党、国家、国会和地方各级渠道的合作，促进在所有领域实施具体的合作措施和项目，同时加强人文、文化、体育和旅游交流，并相信在双方共同努力下，越南和俄罗斯将找到有效的机制和解决方案来消除障碍、克服困难，推动双边关系强劲发展。



双方一致同意加强在国际组织和多边场合上的立场协调，为保障地区和世界的和平、合作与发展作出贡献。



梁强建议俄罗斯继续支持越南和东盟关于东海问题上的立场，特别是在遵守《联合国宪章》和1982年《联合国海洋法公约》等国际法基础上，以和平方式解决争端和分歧的立场。（完）