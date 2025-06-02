越南国家主席梁强主持召开国防与安全委员会第六次会议

6月2日上午，越南国家主席、国防与安全委员会主席梁强在主席府主持召开2021—2026年任期国防与安全委员会第六次会议。



越南政府总理、委员会副主席范明政，国会主席、委员会委员陈青敏等出席会议。



会议围绕当前对越南国防、安全与对外工作产生重要影响的国际、地区和国内形势展开讨论，评估近期重点任务的落实情况，并就即将召开的第七次会议的议题提出建议。



梁强对会议筹备工作表示肯定，高度评价各位委员提出的富有战略性的重要意见，认为这些意见为向中央政治局和有关部门统一提出关于加强国防、安全与对外工作主张、方向和政策建议提供了坚实依据。

梁强指出，在世界和地区局势仍将复杂多变、难以预测的背景下，各有关力量和职能机关需继续发扬成绩，全面贯彻落实政治局、书记处、国会、政府的决策部署以及苏林总书记关于国防、安全与对外工作的指示精神。



他强调，当前重点是扎实推进越共十三届八中全会关于新时代国防战略的决议落地见效，坚决维护国家独立、主权、统一和领土完整，确保国家安全与社会秩序，积极推动全面、深层次和务实的国际融入；加快武装力量机构精简与优化，适应新形势新任务；有效落实政治局关于科技发展、创新和国家数字化转型的第57号决议，为国家迈入繁荣富强的新纪元奠定基础。



梁强最后强调，各部门、各单位必须持续密切关注形势发展，主动掌握动态，深入研究分析和准确预测国际、地区和国内突发或战略性问题，及时向党中央和国家提出应对方案，确保在任何情况下都处于主动地位。（完）