越南国家主席梁强为澳大利亚总督萨曼莎·莫斯廷举行国宴



国家主席梁强强调，越南和澳大利亚虽然相距遥远，但却有许多相似之处；两国在地区和国际问题上共享诸多战略利益和共同愿景，并怀有共同的愿望，即建设一个和平、稳定、合作与发展的亚太地区。



国家主席强调，跨越历史的起伏，建交半个多世纪以来，两国多方面合作正处于最辉煌的发展阶段。对越南而言，澳大利亚是朋友，是伙伴，也是数十年来在发展与国际融入道路上的可靠同行者。



国家主席强调，旅居澳大利亚的35万多名越南人已成为澳大利亚由300多个族群构成大家庭的一部分，他们为当地经济社会发展以及越澳友好关系作出了积极贡献。



国家主席梁强坚信，越澳全面战略伙伴关系将继续提升到新的高度，为两国人民带来实实在在的利益，并为地区乃至世界的和平、稳定、合作与发展作出积极贡献。



国家主席梁强夫人阮氏明月向澳大利亚总督萨姆·莫斯廷赠送礼品。图自越通社

澳大利亚总督萨曼莎·莫斯廷强调，澳大利亚的稳定、繁荣与安全与本地区各国紧密相连，而越南在这些联系中处于首要地位。



在战略理解与互信的基础上，澳大利亚总督强调，澳大利亚是越南迈向2045年成为高收入国家目标征程中的坚定而可靠的伙伴。



萨曼莎·莫斯廷认为，2024年3月，双方将外交关系提升为全面战略伙伴关系，这是一个具有历史意义的里程碑，体现了两国深厚的战略互信和共同的愿景。从那时起，两国贸易合作不断发展壮大，双方同时也承诺在应对气候变化方面开展合作，力争实现净零排放目标并确保经济的可持续发展。



澳大利亚总督指出，教育也是两国合作重点之一。（完）