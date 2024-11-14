越南国家主席梁强与秘鲁总统共同会见记者

在记者会上，秘鲁总统迪娜·厄西莉亚·博鲁阿尔特·塞加拉代表秘鲁国家和人民发表讲话时强调，30年来越南和秘鲁在许多双边和多边问题上逐步巩固了友好、合作和相互理解的关系，至今两国已成为彼此的重要伙伴。



迪娜·厄西莉亚·博鲁阿尔特·塞加拉总统表示，在与越南国家主席梁强的会谈中，双方一致同意继续推动并深化两国之间的友好合作关系。



秘鲁领导人强调，在越南高级代表团此次访问秘鲁期间，双方进行了重要而富有成效的交流，涉及了多个双边合作议题以及两国共同关注的地区和国际问题。两国领导人还进行了开放的对话，寻求新的合作方向，以造福两国人民。



秘鲁总统迪娜·厄西莉亚·博鲁阿尔特·塞加拉。图自越通社

越南国家主席梁强表示，他与秘鲁总统迪娜·厄西莉亚·博鲁阿尔特·塞加拉均对越秘关系发展水平和势头做出积极评价，特别是高层对话的增加、政治互信的加深以及经济和贸易关系的突破性进展。



梁强主席认为，鉴于两国间仍有巨大的合作潜力，双方可以在石油、矿产、基础设施、农业等传统领域以及数字化转型、可再生能源、半导体工业和人工智能等新兴领域进行进一步的合作。



梁强主席表示，双方已讨论并就深化双方关系的主要方向的措施达成共识，将通过加强互访和高层接触，巩固合作机制和法律框架，增强外交和领事存在，鼓励并为企业对接、促进贸易与投资、交通和物流连接创造条件；同时加强文化、教育交流以及民间交流等。



梁强主席表示，双方已达成共识并发布了关于加强越秘关系的联合声明，并认为两国具备了将双边关系提升到新高度的所有条件。在双方的高度政治决心下，将尽快开展讨论，并公布这一新的伙伴关系框架。



梁强主席邀请秘鲁总统迪娜·厄西莉亚·博鲁阿尔特·塞加拉于2025年访问越南，并强调此次访问将是越秘关系历史上的里程碑。（完）